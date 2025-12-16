Nvidia a anunțat lansarea unei noi familii de modele de inteligență artificială open-source, concepute pentru a fi mai rapide, mai eficiente și mai ușor de utilizat decât generațiile anterioare. Decizia vine într-un moment în care modelele open-source dezvoltate de companii chineze câștigă rapid teren în industria globală de tehnologie, scrie Reuters.

Nemotron 3: a treia generație de modele AI

Noua gamă poartă numele Nemotron 3 și reprezintă a treia generație de modele de tip „large language model” dezvoltate de Nvidia. Acestea sunt destinate unor sarcini precum redactarea de texte, programarea software și rezolvarea de probleme complexe, care implică mai mulți pași. Cel mai mic model din familie, Nemotron 3 Nano, a fost lansat oficial, în timp ce două versiuni mai mari urmează să fie puse la dispoziție în prima jumătate a anului 2026.

Potrivit companiei, Nemotron 3 Nano este mai eficient decât modelul precedent. Acest lucru se traduce prin costuri mai mici de rulare și performanțe mai bune în sarcini de durată. Nvidia susține că modelul gestionează mai bine procesele complexe și menține un nivel mai ridicat de coerență pe parcursul unor solicitări extinse.

Modele open-source pentru cercetători și companii

Deși Nvidia este cunoscută în principal ca furnizor de cipuri pentru antrenarea modelelor AI cu cod închis, utilizate de companii precum OpenAI, grupul american dezvoltă și propriile modele software. Acestea sunt oferite ca soluții open-source și pot fi folosite atât de cercetători, cât și de companii comerciale. Unele firme, inclusiv Palantir Technologies, au integrat deja modele Nvidia în produsele lor.

Competiția cu modelele chineze

Lansarea noilor modele are loc într-un context competitiv tot mai accentuat. Ofertele open-source dezvoltate de companii chineze precum DeepSeek, Moonshot AI sau Alibaba Group Holding sunt utilizate pe scară largă în industrie. Alibaba, de exemplu, a dezvoltat modelul Qwen, care este folosit de companii internaționale, inclusiv Airbnb. Această tendință a crescut presiunea asupra furnizorilor occidentali de a oferi alternative competitive și transparente.

În paralel, mai multe instituții guvernamentale și state din SUA au impus restricții sau interdicții privind utilizarea modelelor de inteligență artificială dezvoltate în China, invocând riscuri de securitate. În acest context, Nvidia încearcă să se poziționeze ca un furnizor de încredere pentru sectorul public și pentru companiile care operează în domenii sensibile.

Transparență și securitate

Kari Briski, vicepreședinte pentru software de inteligență artificială generativă destinat segmentului enterprise în cadrul Nvidia, a declarat că obiectivul companiei este să ofere un model pe care utilizatorii să se poată baza. Ea a subliniat că Nvidia publică nu doar modelele, ci și datele de antrenare și instrumentele asociate, pentru a permite testarea din punct de vedere al securității și adaptarea la nevoi specifice.

„Ne dorim un model pe care oamenii să se poată baza”, a spus Briski. „De aceea îl tratăm ca pe o bibliotecă și de aceea ne angajăm față de el din perspectiva ingineriei software.”

Poziționare strategică pe piața AI

Această abordare diferențiază Nvidia de alți mari jucători din industrie. Potrivit informațiilor apărute în presa internațională, Meta Platforms analizează posibilitatea de a se orienta mai mult către modele cu cod închis. O astfel de schimbare ar lăsa Nvidia drept unul dintre cei mai importanți furnizori americani de modele AI open-source la scară largă.

Nvidia a devenit între timp cea mai valoroasă companie listată din lume, beneficiind de cererea masivă pentru cipuri destinate inteligenței artificiale. Prin extinderea portofoliului său de modele open-source, compania își consolidează poziția nu doar ca furnizor de hardware, ci și ca actor relevant în ecosistemul software de inteligență artificială.

Noua familie Nemotron 3 este prezentată ca un pas strategic în această direcție, într-o piață în care transparența, costurile și securitatea devin criterii tot mai importante pentru utilizatori instituționali și comerciali.