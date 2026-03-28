OpenAI suspendă pe termen nedefinit „modul erotic” pentru ChatGPT

Compania OpenAI a decis să suspende pe termen nedeterminat dezvoltarea unui „mod erotic” pentru ChatGPT, într-un nou semn al schimbării de strategie prin care gigantul AI încearcă să se concentreze pe proiecte cu impact comercial direct.

Potrivit Financial Times, funcția, denumită informal „adult mode” și anunțată inițial de CEO-ul Sam Altman în toamna anului trecut, a fost amânată în repetate rânduri, pe fondul controverselor generate atât în exteriorul companiei, cât și în interior.

Discuțiile privind lansarea acestei opțiuni au devenit tensionate inclusiv la nivelul conducerii OpenAI. În cadrul unei întâlniri din ianuarie, un consilier a avertizat că dezvoltarea unui astfel de produs ar putea duce la apariția unui „consilier de suicid sexualizat”, potrivit informațiilor apărute anterior în presa americană.

În prezent, proiectul nu mai are un termen de lansare, iar compania nu a oferit detalii suplimentare privind viitorul acestuia.

Decizia face parte dintr-o repoziționare mai amplă a OpenAI, care în ultimele zile a renunțat sau a redus prioritatea mai multor inițiative considerate secundare. Astfel, compania a pus în plan secund funcția Instant Checkout — menită să transforme ChatGPT într-o platformă de cumpărături online — și a decis închiderea Sora, generatorul său video bazat pe inteligență artificială, criticat pentru proliferarea conținutului de slabă calitate.

Schimbările vin după ce The Wall Street Journal a relatat că OpenAI pregătește o „schimbare majoră de strategie”, urmărind să elimine proiectele periferice și să se concentreze pe segmentele considerate esențiale: clienții din mediul de afaceri și dezvoltatorii software.

Reorientarea ar putea fi influențată și de presiunea concurențială tot mai mare din partea Anthropic, care a lansat recent o serie de instrumente dedicate programării și companiilor, câștigând teren în atragerea clienților.

În același timp, competiția dintre cele două companii se extinde și în zona contractelor guvernamentale. OpenAI a anunțat recent un acord de aproximativ 200 de milioane de dolari cu Departamentul Apărării al Statelor Unite, în timp ce Anthropic este implicată într-un conflict juridic cu aceeași instituție.

În ansamblu, evoluțiile recente indică o schimbare clară de direcție în industria inteligenței artificiale, unde accentul se mută de la experimentele controversate sau orientate spre divertisment către aplicații cu miză economică și strategică ridicată.