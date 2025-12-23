STUDIU Aproape 90% dintre liderii de funcții fiscale susțin că inteligența artificială va îmbunătăţi eficienţa şi acurateţea auditurilor

Inteligenţa artificială generativă devine rapid parte integrantă a gestionării riscurilor fiscale, 87% dintre liderii de funcţii fiscale anticipând îmbunătăţiri ale eficienţei şi acurateţei auditurilor fiscale şi ale soluţionării litigiilor, arată ediţia 2025 a studiului EY Tax Risk and Controversy Survey, potrivit Agerpres.

“Companiile multinaţionale se confruntă cu un mediu de afaceri tot mai complex (…), fapt care evidenţiază că liderii de funcţii fiscale apelează la inteligenţa artificială generativă (GenAI) şi îşi revizuiesc cadrele de guvernanţă pentru a gestiona riscurile fiscale emergente. Nouă din zece fiscalişti (90%) estimează că numărul de litigii fiscale va creşte în următorii ani şi caută în mod activ soluţii inovatoare pentru a crea condiţiile necesare pentru succesul organizaţiei lor.

Studiul, care a sondat circa 2.000 de executivi din domeniul fiscalităţii din întreaga lume, subliniază provocările generate de reforma fiscală globală, de transparenţa sporită, de noile tehnologii şi de evoluţiile rapide în materie de reglementări.

Concluziile indică faptul că inteligenţa artificială generativă devine un instrument transformator pentru gestionarea riscurilor fiscale şi soluţionarea litigiilor. Această tehnologie devine rapid parte integrantă a gestionării riscurilor fiscale, iar 87% dintre respondenţi anticipează îmbunătăţiri ale eficienţei şi acurateţei auditurilor fiscale şi ale soluţionării litigiilor. Totuşi, apar aproape zilnic noi puncte sensibile, atât în ceea ce priveşte volumul litigiilor, cât şi durata necesară pentru soluţionarea acestora”, se menţionează într-un comunicat al EY.

De asemenea, 70% dintre liderii fiscali intervievaţi au implementat deja sau sunt în curs de integrare a cel puţin unui instrument GenAI axat pe gestionarea litigiilor fiscale.

Potrivit studiului, cei care utilizează instrumente bazate pe inteligenţa artificială raportează niveluri semnificativ mai ridicate de satisfacţie faţă de modul lor de gestionare a litigiilor fiscale, în condiţiile în care 46% dintre respondenţi declară că sunt „foarte mulţumiţi”, comparativ cu doar 31% dintre cei care nu folosesc această tehnologie.

„Controversele fiscale privind preţurile de transfer cresc, iar datele şi AI devin noul teren de joc – atât pentru autorităţi, cât şi pentru contribuabili. Studiul EY 2025 privind riscurile şi controversele fiscale arată o creştere accelerată a disputelor fiscale la nivel global, alimentată de BEPS 2.0 şi controale tot mai sofisticate.

Tehnologia – în special AI generativă – devine esenţială pentru gestionarea riscurilor, fiind folosită atât de autorităţi, cât şi de contribuabili în analizele de preţuri de transfer. Tendinţa este clară: mai multe controverse, mai multe date şi mai multă tehnologie. În România, preţurile de transfer rămân principala zonă de risc fiscal. Multinaţionalele trebuie să adopte soluţii digitale, să monitorizeze datele şi să anticipeze analizele autorităţilor.

Pregătirea proactivă poate transforma conformarea fiscală într-un avantaj strategic”, a declarat Adrian Rus, partener, liderul departamentului Preţuri de transfer, EY România, citat în comunicat.

În pofida potenţialului tehnologiei, probabilitatea litigiilor continuă să crească. 92% dintre executivii chestionaţi se aşteaptă la mai multe litigii rezultate din implementarea Pilonului II al iniţiativei OECD privind erodarea bazei de impozitare şi transferul profiturilor (BEPS), iar 91% sunt preocupaţi de aspectele nerezolvate legate de Pilonul I – Suma A.

De asemenea, 90% anticipează o creştere a numărului de litigii fiscale legate de obligaţiile de transparenţă şi cele privind preţurile de transfer, cum ar fi raportarea publică pentru fiecare ţară în parte.

Impozitele pe servicii digitale au devenit o sursă importantă de risc fiscal în viitor, însă doar 49% dintre respondenţi se consideră „foarte pregătiţi” să gestioneze anticipatul val de litigii, mai semnalează studiul.

De asemenea, acesta subliniază că, în contextul creşterii riscurilor fiscale, o guvernanţă solidă devine elementul central al unei gestionări eficiente a litigiilor. Deşi 91% dintre respondenţi intenţionează să pună un accent mai mare pe guvernanţa fiscală globală, doar 31% sunt „foarte mulţumiţi” de modul în care sunt gestionate litigiile în prezent.

„Este esenţial să se reducă decalajul dintre intenţie şi execuţie, astfel încât funcţiile fiscale de top să stabilească structuri clare de conducere, să se centralizeze supravegherea litigiilor la nivel global şi să fie consolidată guvernanţa datelor”, precizează sursa citată.