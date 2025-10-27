Bateriile mașinilor electrice moderne se degradează foarte puțin în timp, potrivit unui nou studiu / Top 10 mașini cu cea mai mică uzură a celulelor în timp

Barierele în calea achiziționării de mașini electrice continuă să dispară, în special în cazul vehiculelor second-hand, unde preocupările legate de degradarea bateriilor sunt cele mai semnificative, transmite Autoblog. Un nou studiu realizat de brokerul suedez de mașini Kvdbil, care a evaluat 1.366 de vehicule electrice și hibride plug-in (PHEV) second-hand, oferă rezultate liniștitoare. Concluzia principală este că marea majoritate a vehiculelor electrice second-hand prezintă o degradare minimă a bateriilor în timp.

Studiul a urmărit 723 de vehicule electrice și 643 de vehicule hibride plug-in, constatând că opt din zece mașini au păstrat cel puțin 90% din starea inițială a bateriei după mai mulți ani de utilizare. Acest nivel de longevitate i-a surprins pe cercetători. Martin Reinholdsson, manager de testare la Kvdbil, a comentat că au fost „puțin surprinși că au fost atât de multe care erau atât de bune”.

În ceea ce privește performanța, Kia a dominat clasamentul, asigurându-și poziția de brand cu cea mai bună evaluare generală, cea mai bună mașină electrică (EV6) și cea mai bună mașină hibridă (Sportage). Tesla și-a menținut reputația de degradare redusă, modelul Y ocupând, de asemenea, un loc pe podium.

Top 10 mașini cu cea mai redusă degradare a bateriei în timp:

Kia EV6 Kia e-Niro Tesla Model Y Opel Mokka-e Mazda MX-30 Audi Q4 e-tron Fiat 500e Volvo XC40 Recharge Citroen e-C4 Volkswagen ID.4

Aceste constatări susțin alte date care arată că o baterie EV are de fapt o durată de viață mai lungă decât motorul unei mașini pe benzină. Chiar dacă este necesară o înlocuire, costurile devin comparabile cu cele pentru un motor cu ardere internă. De exemplu, un pachet de baterii de Nissan Leaf, model mai vechi, costă 5.000 de dolari, față de un motor Nissan Altima nou care costă până la 6.500 de dolari.