Break-urile rămân alegerea multor șoferi europeni, cu Skoda, Opel și Audi în frunte / Ce brand preferă românii

Deși SUV-urile domină vânzările din ultimul deceniu, modelul de caroserie break își păstrează un public fidel în Europa. Potrivit unui studiu recent privind comportamentul de cumpărare al șoferilor, acest tip de caroserie continuă să fie o alegere importantă pentru cei care pun accent pe spațiu, confort și versatilitate. În ciuda presiunii exercitate de popularitatea SUV-urilor, break-urile reușesc să ofere în continuare un echilibru apreciat între funcționalitate și design.

În Austria, dar și în piețe precum Cehia și Slovacia, modelul cel mai căutat rămâne Skoda Octavia Combi. Break-ul ceh este recunoscut de ani buni ca un reper al segmentului, fiind ales mai ales pentru raportul său echilibrat între preț, dotări și fiabilitate. Tradiția acestor piețe pentru mașinile de familie încăpătoare se reflectă în preferințele actuale, iar Octavia Combi confirmă acest tipar.

Pe piața germană, una dintre cele mai mari și competitive din Europa, șoferii care se orientează către un break online aleg cel mai adesea Opel Astra Sports Tourer. Cu un design modern, proporții compacte și un preț mai accesibil decât rivalii direcți, modelul german se poziționează ca o soluție practică, mai ales pentru cei care caută o mașină de familie versatilă și eficientă.

Dacă în Europa Centrală accentul cade pe funcționalitate, Polonia scoate în evidență preferința pentru segmentul premium. Acolo, Audi A6 Avant este break-ul preferat, datorită confortului de clasă mare, tehnologiilor moderne și prestigiului mărcii. Alegerea acestui model subliniază apetitul tot mai mare al șoferilor polonezi pentru mașini care oferă nu doar utilitate, ci și statut.

România preferă Skoda Superb Combi

În România, statisticile evidențiază clar Skoda Superb Combi drept cel mai popular break. Cu un spațiu interior generos, motorizări eficiente și un preț competitiv raportat la dimensiuni și dotări, modelul se poziționează ca o alegere echilibrată între nevoile de familie și cele profesionale.

Italia, în schimb, oferă o altă perspectivă. Acolo, Mercedes-Benz CLA Shooting Brake ocupă prima poziție, demonstrând că designul elegant și imaginea premium pot cântări la fel de mult ca aspectele practice. Alegerea italienilor confirmă o piață unde estetica și rafinamentul sunt adesea la fel de importante ca utilitatea.

Analiza arată că, indiferent de țară, break-urile continuă să aibă un rol stabil în piața europeană. De la modelele accesibile și practice, până la variantele premium sau sportive, această categorie rămâne relevantă pentru șoferii care caută atât funcționalitate, cât și un plus de stil, în ciuda tendinței crescânde pentru SUV-uri.