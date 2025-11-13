BYD, unul dintre cei mai mari producători mondiali de vehicule cu energie nouă (NEV), a livrat o flotă dedicată către echipa de fotbal FC Internazionale Milano (Inter Milano), parte a parteneriatului strategic de trei ani cu clubul în calitate de „Partener Auto Global”. Conform unui comunicat de presă transmis către TechRider.ro, SUV-urile BYD Sealion 7 au o culoare unică pentru gama de SUV-uri, dar și multiple opțiuni de personalizare pentru fiecare jucător.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Cusături albastre în interiorul noului BYD Sealion 7 Inter Edition

În cadrul ceremoniei care a avut loc în Milano, jucătorii de top ai Inter, Lautaro Martinez, Marcus Thuram și Luis Henrique, au putut admira și prelua autovehiculele personalizate. Producătorul auto susține că proiectul celebrează „armonia dintre inovația tehnologică și spiritul sportiv”.

SUV-ul în ediție limitată se remarcă printr-o caroserie neagră metalizată, ce este acompaniată de un interior complet negru, accentuat de detalii elegante în culoarea albastră caracteristică Inter. Logo-ul oficial al clubului este integrat în suprafața de încărcare wireless, în timp ce tetiera față și spate integrează broderii în relief, realizate din fir gri deschis.

Sursa foto: Captură video Inter Milan

Totodată, grafica dedicată echipei Inter întâmpină șoferul atunci când sistemul de infotainment este pornit.

Sursa foto: Captură video Inter Milan

Cusăturile albastre care se întind pe tabloul de bord, volanul, tunelul central, panourile ușilor, scaunele și covorașele dedicate reflectă culorile emblematice Inter, fiind completate de o bandă centrală negru-albastră pe fiecare scaun și de etriere albastre. Noul model dispune și de jante exclusive din aliaj, 21 de inch pentru versiunea Excellence cu tracțiune integrală și 20 de inch pentru Comfort cu tracțiune spate.

Sursa foto: Captură video Inter Milan

Noul BYD Sealion 7 Inter Edition va fi disponibil în două configurații: versiunea Comfort, cu tracțiune spate, și versiunea Excellence, cu tracțiune integrală. În plus, BYD susține că membrii Inter Club vor beneficia de o ofertă specială, iar seria include 250 de modele unice, cu posibilitatea de a extinde producția în funcție de cererea fanilor nerazzurri.