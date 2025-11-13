dark
FOTO BYD a lansat o ediție limitată de Sealion 7, în parteneriat cu Inter Milan / Primele unități au fost livrate jucătorilor

Daniel Simion
13 noiembrie 2025
Sursa foto: BYD
BYD, unul dintre cei mai mari producători mondiali de vehicule cu energie nouă (NEV), a livrat o flotă dedicată către echipa de fotbal FC Internazionale Milano (Inter Milano), parte a parteneriatului strategic de trei ani cu clubul în calitate de „Partener Auto Global”. Conform unui comunicat de presă transmis către TechRider.ro, SUV-urile BYD Sealion 7 au o culoare unică pentru gama de SUV-uri, dar și multiple opțiuni de personalizare pentru fiecare jucător.

Cusături albastre în interiorul noului BYD Sealion 7 Inter Edition

În cadrul ceremoniei care a avut loc în Milano, jucătorii de top ai Inter, Lautaro Martinez, Marcus Thuram și Luis Henrique, au putut admira și prelua autovehiculele personalizate. Producătorul auto susține că proiectul celebrează „armonia dintre inovația tehnologică și spiritul sportiv”.

SUV-ul în ediție limitată se remarcă printr-o caroserie neagră metalizată, ce este acompaniată de un interior complet negru, accentuat de detalii elegante în culoarea albastră caracteristică Inter. Logo-ul oficial al clubului este integrat în suprafața de încărcare wireless, în timp ce tetiera față și spate integrează broderii în relief, realizate din fir gri deschis.

Sursa foto: Captură video Inter Milan

Totodată, grafica dedicată echipei Inter întâmpină șoferul atunci când sistemul de infotainment este pornit.

Sursa foto: Captură video Inter Milan

Cusăturile albastre care se întind pe tabloul de bord, volanul, tunelul central, panourile ușilor, scaunele și covorașele dedicate reflectă culorile emblematice Inter, fiind completate de o bandă centrală negru-albastră pe fiecare scaun și de etriere albastre. Noul model dispune și de jante exclusive din aliaj, 21 de inch pentru versiunea Excellence cu tracțiune integrală și 20 de inch pentru Comfort cu tracțiune spate.

Sursa foto: Captură video Inter Milan

Noul BYD Sealion 7 Inter Edition va fi disponibil în două configurații: versiunea Comfort, cu tracțiune spate, și versiunea Excellence, cu tracțiune integrală. În plus, BYD susține că membrii Inter Club vor beneficia de o ofertă specială, iar seria include 250 de modele unice, cu posibilitatea de a extinde producția în funcție de cererea fanilor nerazzurri.

  • Daniel Simion își face debutul în presă în echipa TechRider.ro, Masterand de „Jurnalism tematic” la Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării, din cadrul Universității din București, el este licențiat în „Comunicare și Relații Publice”, tot la FJSC. Daniel este pasionat de jurnalism și presă de tânăr, iar lucrarea sa de licență este despre prezentarea adevărului în jurnalism în perioada campaniilor electorale. El știe tot ce mișcă în domeniul auto, dar este pasionat și de zona de tech comercială și de sporturile cu motor, în special Formula 1. Printre hobby-urile sale se numără jocurile video, serialele și filmele. Una dintre peliculele sale preferate este „F1: The Movie”, iar una dintre emisiunile pe care le urmărește săptămânal este „Last Week Tonight with John Oliver”.

