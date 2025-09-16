Categoriile cu cele mai mari creșteri de prețuri la RCA după eliminarea plafonării / Creșterile nu sunt „atât de mari”, susține vicepreședintele ASF

Plafonarea polițelor de asigurare de Răspundere Civilă Auto (RCA) a fost eliminat de la 1 iulie, iar prețurile au crescut ca urmare a ridicării plafonului. Vicepreședintele Autorității de Supraveghere Financiară, Sorin Mititelu, responsabil cu sectorul asigurărilor în cadrul instituției, a spus pentru Digi24 că prețurile nu au crescut foarte mult.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

ASF: Creșterea nu a fost cu mai mult de 1%

Sorin Mititelu spune că, analizând datele pentru polițele încheiate în luna iulie a acestui an, evoluția per ansamblu „nu este deloc așa de mare”. Creșterile, conform datelor ASF, sunt de aproximativ 3% pentru persoanele fizice.

„Creșterea primei medii nu a fost cu mai mult de 1%. Iar dacă mergem în detaliu și ne uităm pe câteva categorii de vehicule, ei bine, la autoturisme, persoane fizice, în perioada menționată, creșterea a fost undeva la 3%”, spune Sorin Mititelu, vicepreședintele ASF.

Acesta mai spune că Autoritatea a observat o „ușoară creștere” la autoturismele deținute de persoanele fizice în zona București-Ilfov, dar și o scădere la mijloacele de transport marfă. Per total, Mititelu declară că evoluțiile „n-au fost majore, (…) pentru că nu aveau de ce să fie. În momentul de față, sistemul acesta este destul de echilibrat.”.

Cât poate costa o poliță RCA

Este important de văzut și cât costă o astfel de poliță RCA. Calculul pentru asigurarea rutieră obligatorie se realizează ținând cont de multipli factori, care pot crește prețul poliței:

capacitatea cilindrică a autovehiculului;

masa maximă autorizată;

numărul de locuri;

puterea motorului, calculată în KW;

tipul combustibilului.

Alți factori care pot modifica prețul sunt vârsta și experiența șoferului (cu cât mai mică, cu atât mai scumpă devine polița), dar și clasa Bonus-Malus. Un istoric de condus curat, care reprezintă clasa B, duce la o primă mai mică, în timp ce istoricul în care se regăsesc accidente reprezintă clasa M, care duc la creșteri semnificative de prețuri. Conform unor calcule, anumite polițe RCA cu decontare directă pe o perioadă de 12 luni, pentru un șofer de 27 de ani, clasa M2, pot ajunge și la 7.000 de lei.

La ce să fim atenți când ne alegem asigurarea auto

Sorin Mititelu a oferit și o serie de sfaturi pentru cei care trebuie să își facă o astfel de poliță RCA. În primul rând, contează foarte mult dacă am avut accidente sau nu. Acesta mai spune că trebuie să cercetăm toate ofertele din piață pentru a obține cel mai bun preț.

Mai trebuie să facem și o comparație de prețuri, pentru a evita prețurile sub-tarifare, pentru a evita situațiile de tipul celor de la Euroins sau City Insurance, care au dat faliment tocmai din cauza prețurilor mici și au lăsat zeci de mii de șoferi de izbeliște.

„Prețurile trebuie să fie juste, trebuie să plece la costul riscului, trebuie să aibă în spate o niște cheltuieli de distribuție și de administrare rezonabile și, în condițiile acelea putem avea un sistem sustenabil, iar în momentul de față considerăm că avem un asemenea sistem”, spune Sorin Mititelu, vicepreședintele ASF.