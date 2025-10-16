Ce sunt „bombardierii”, posesorii de automobile cărora șeful ANAF le-a declarat război

Șeful ANAF, Adrian Nica, a declarat recent că fiecare „bombardier” să se gândească de trei ori înainte să se urce în mașina pe care nu o poate justifica, pentru că ANAF o va confisca, transmite Economedia. Mulți oameni se întreabă ce înseamnă, în acest context, termenul.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

În limbajul colocvial din România, termenul „bombardier” a căpătat o conotație argotică și descrie un șofer sau o persoană cu un stil de viață ostentativ, asociat cu mașini scumpe, de lux sau foarte puternice, de obicei modele mai vechi, pe care uneori nu le poate justifica legal prin venituri. Aceștia sunt, de asemenea, asociați cu un comportament agresiv sau imprudent la volan.

În alte definiții, bombardierii sunt descriși și ca purtători de haine de designer false sau îmbrăcăminte ostentativă, într-o încercare de a proiecta o imagine de succes financiar care nu se bazează pe realitate.

Pe scurt, un „bombardier” are o atitudine generală de sfidare a regulilor sau de etalare a averii.

Nica a avertizat că aproximativ 200 de persoane se află în analiza fiscală pentru că dețin averi pe care nu le pot justifica prin veniturile declarate.

„Fiecare bombardier din țara asta să se gândească de trei ori înainte să se urce în mașina pentru care nu are venituri să o justifice, că ANAF o va confisca”, a spus Adrian Nica, la Antena 3.