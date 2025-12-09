Cumpărătorii de automobile din întreaga lume revin în număr tot mai mare la mașinile cu motoare clasice. Tendința este evidențiată într-un nou raport al firmei globale de consultanță EY, care arată că schimbările de politici, tensiunile comerciale și neîncrederea în infrastructura pentru vehicule electrice influențează alegerile consumatorilor, relatează Reuters.

Relaxarea reglementărilor privind mobilitatea electrică

Raportul notează că, în ultimele luni, autoritățile din Statele Unite și Uniunea Europeană au semnalat deschidere spre relaxarea unor reglementări considerate esențiale în tranziția către mobilitatea electrică. În SUA, președintele Donald Trump a propus reducerea standardelor de economie de combustibil stabilite anterior. În Europa, Comisia ia în calcul o versiune mai permisivă a obiectivului care prevedea eliminarea motoarelor cu ardere internă până în 2035.

EY consideră că aceste ajustări politice sunt legate de ritmul mai lent al tranziției către vehicule electrice. Constantin M. Gall, liderul Global Aerospace, Defense and Mobility Practice în cadrul EY, afirmă că autoritățile reacționează la realitățile pieței. „Am avut discuții cu Uniunea Europeană, întrucât ei efectuează acum o analiză aprofundată pentru reevaluarea Green Deal-ului… în prezent se uită mai mult la fapte științifice și mai puțin la convingeri”, spune acesta.

Creșterea preferinței pentru motoarele cu ardere internă

Raportul detaliază și dinamica preferințelor consumatorilor. La nivel global, jumătate dintre potențialii cumpărători intenționează să achiziționeze o mașină nouă sau second-hand cu motor cu ardere internă în următoarele 24 de luni. Procentul este cu 13 puncte procentuale mai mare decât în 2024. În schimb, interesul pentru vehicule electrice și hibride a scăzut. Preferința pentru mașinile electrice cu baterie a coborât la 14%, iar pentru hibride la 16%.

EY observă și o reticență în rândul celor care, până de curând, luau în calcul achiziția unui vehicul electric. 36% dintre aceștia își amână sau își reconsideră planurile. Motivul principal este contextul geopolitic, care influențează atât lanțurile de aprovizionare, cât și prețurile.

Piața chineză și prioritățile digitale

Raportul analizează și piața chineză, unde vânzările de vehicule electrice rămân ridicate. Totuși, preferințele cumpărătorilor nu sunt dictate de tipul de propulsie. EY arată că mulți clienți se concentrează mai degrabă pe funcțiile digitale și pe integrarea mașinii în stilul lor de viață. Pentru mulți dintre ei, tehnologia și conectivitatea au devenit factori decisivi.

Intensificarea competiției globale

La nivel global, competiția dintre producătorii auto se intensifică. Țările occidentale au introdus tarife de import pentru a limita impactul vehiculelor electrice chineze subvenționate. În același timp, producătorii din China câștigă cotă de piață și pe segmentul vehiculelor pe benzină, ceea ce pune presiune suplimentară pe producătorii tradiționali din SUA și Europa.

Perioadă de ajustare pentru industrie

Pentru industria auto, situația actuală reprezintă o perioadă de ajustare între obiectivele de decarbonizare și cererea reală a consumatorilor. Organizațiile care susțin tranziția rapidă către mobilitatea electrică avertizează că încetinirea ritmului poate afecta atingerea țintelor climatice. De cealaltă parte, producătorii auto cer o abordare graduală, care să permită dezvoltarea infrastructurii și scăderea costurilor.

Raportul EY indică faptul că următorii ani vor fi decisivi. Preferințele cumpărătorilor se pot modifica rapid, iar politicile publice vor continua să influențeze puternic piața. În prezent, reorientarea către motoarele cu ardere internă pare a fi o reacție la incertitudinile economice și geopolitice, fără a fi clar dacă această tendință va dura.