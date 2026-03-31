Războiul declanșat de Statele Unite ale Americii (SUA) și Israel împotriva Iranului ar putea avea efecte inclusiv pe piața mașinilor electrice. Cumpărătorii ar putea să prefere astfel de vehicule în detrimentul mașinilor termice, având în vedere majorările de preț la carburanți din ultima perioadă ca urmare a scumpirii barilului de petrol din cauza închiderii Strâmtorii Ormuz.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Ford România anunță vânzări mai mari în martie, care depășesc volumul cumulat din ianuarie și februarie, însă rămâne de văzut dacă trendul este unul natural sau potențat de scumpirea carburanților.

Roxana Capătă, managing director Ford România, a anunțat în cadrul unui eveniment Ford & Partners, organizat luni, 30 martie, că „rata contractării pe mașini electrice la Ford în luna martie a depășit cumulat volumul din ianuarie și februarie”. Însă, avertizează aceasta, momentan nu se poate susține cu certitudine dacă impactul războiului a influențat direct decizia cumpărătorilor de a achiziționa un vechiul electric sau este doar o coincidență.

Citește articolul integral pe Economedia