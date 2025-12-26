Piața auto europeană (UE, EFTA și Regatul Unit) a arătat semne clare de revenire în noiembrie 2025, cu un avans total de 4,3%, potrivit datelor publicate de ACEA – Asociația Europeană a Producătorilor de Automobile. În acest context, Dacia rămâne principalul performer din cadrul Grupului Renault, anunță Economedia.ro.

(EFTA este o organizație interguvernamentală care promovează liberul schimb și cooperarea economică, având ca membri Islanda, Liechtenstein, Norvegia și Elveția.)

Marca românească a raportat din nou volume în creștere, care i-au consolidat poziția în rândul celor mai populare branduri auto din Europa. Conform statisticilor ACEA, Dacia a înmatriculat în noiembrie 2025 un total de 47.562 de autoturisme pe piețele din UE, EFTA și Marea Britanie, cu 8,4% mai mult față de aceeași lună a anului trecut, când au fost înregistrate 43.873 de unități.

Această evoluție s-a reflectat și în cota de piață, care a urcat la 4,4%, de la 4,2% în noiembrie 2024.

Peste jumătate de milion de mașini în 11 luni

Performanța Dacia se confirmă și la nivelul primelor 11 luni ale anului. În intervalul ianuarie–noiembrie 2025, marca a înmatriculat 534.603 autoturisme în Europa, în creștere cu 3,5% comparativ cu perioada similară din 2024. Cota de piață s-a menținut la 4,4%, semn al unei stabilități solide într-o piață extrem de competitivă.

Dacia, principalul vector de creștere al Grupului Renault

În noiembrie, Dacia a avut o dinamică net superioară mărcii Renault în interiorul grupului. În timp ce brandul Renault a consemnat o creștere modestă, de 1,1%, Dacia a avansat cu 8,4%, devenind principalul motor al Grupului Renault, care, per ansamblu, a raportat un plus de 3,1% în luna analizată.

La nivelul întregii Uniuni Europene, piața auto a totalizat 898.318 autoturisme noi în noiembrie, evoluție susținută în special de revenirea segmentelor de vehicule electrice și hibride în piețe-cheie precum Germania și Franța.