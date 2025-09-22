FOTO Dacia Bigster Off-road, surpriza germanilor. SUV-ul românesc reinventat pentru trasee dure

Techrider scria acum câteva zile despre pachetul Sport pregătit pentru Dacia Bigster. Acum, atenția se mută pe varianta Offroad, dezvoltată de tunerii germani de la firma Redust, care propun o transformare menită să accentueze caracterul de SUV de expediție al modelului.

Analizând randările, Bigster Offroad primește un set de modificări care îi schimbă radical apariția. Suspensia este vizibil mai înaltă, ceea ce crește garda la sol și sugerează o mai bună adaptare pentru trasee accidentate. Jantele de dimensiuni mai mici sunt dotate cu anvelope all-terrain cu profil pronunțat, esențiale pentru aderență pe drumuri de pietriș sau noroi.

Pe partea frontală, SUV-ul este echipat cu un bullbar masiv și o priză de aer supradimensionată pe capotă, element care accentuează aspectul agresiv, chiar dacă pare să aibă mai degrabă rol estetic. Plăcile de protecție vizibile în partea inferioară și extensiile de plastic de pe aripi întăresc ideea de mașină pregătită să înfrunte obstacolele. Pragurile au și ele un aspect interesant, și se potrivesc foarte bine cu jantele.

O direcție clară pentru pasionații de offroad

Privit din lateral și din spate, Bigster Offroad afișează bare laterale robuste, iar pe plafon este montat un portbagaj gândit pentru bagaje voluminoase sau echipamente outdoor. În zona geamurilor laterale spate se disting autocolante cu model de tip grilaj, o notă de design inspirată de vehiculele de safari.

Partea posterioară păstrează stopurile în formă de săgeată, dar contrastul cu elementele negre adăugate și cu barele suplimentare întărește imaginea de SUV solid. În ansamblu, randările arată un Bigster gata să părăsească asfaltul și să devină o mașină pentru trasee montane sau expediții lungi.

Dacă varianta Sport se adresează celor care caută un design mai dinamic pentru mediul urban, pachetul Offroad propus de Redust pare gândit pentru clienți care vor ca Bigster să fie un companion real la drum lung și pe teren dificil. Cu suspensie ridicată, anvelope all-terrain și un look care inspiră robustețe, Bigster Offroad încearcă să transforme SUV-ul românesc într-un model cu adevărat aventuros.

Pe site-ul oficial carpoint-nrw.de există deja la vânzare o versiune asemănătoare, Dacia Bigster Extreme TCe 130 4WD Redust Offroad, la prețul de 36.290 EURO cu TVA. Modelul comercializat are însă o combinație diferită de culori, este echipat cu jante ușor diferite și nu include bullbar-ul prezent în randările de mai sus.