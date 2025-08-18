FOTO Dacia Jogger în stil Landaulet, o apariție surprinzătoare pe insula italiană Capri

Un turist român aflat în vacanță pe insula Capri a surprins o apariție neașteptată: un exemplar de Dacia Jogger transformat în taxi decapotabil. Imaginile postate de acesta pe grupul de Facebook Car Spotting au stârnit imediat interes, mai ales că vorbim despre o versiune unică a modelului românesc. În realitate, nu este o piesă singulară, ci parte dintr-un proiect special dedicat insulei italiene.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

De la Fiat 500 la Dacia Jogger

Transformarea aparține atelierului Vernagallo Stile din Torino, condus de Giovanni Vernagallo. Designerul are o carieră îndelungată în industria auto, cu începuturi la Centro Stile GHIA și la Michellotti, unde a contribuit la proiectele „beach car” pentru Fiat 500 și Fiat 600. În prezent, compania lui este furnizorul principal de taxiuri decapotabile pentru insula Capri, după ce a creat versiuni speciale cabrio pentru Fiat Marea, Scudo sau Nissan NV200.

Conversie adaptată pentru turiști

Dacia Jogger a fost modificată pentru a răspunde cerințelor specifice ale insulei. Caroseria a fost ranforsată, iar habitaclul este acum protejat de o bară centrală care oferă rigiditate suplimentară. Spatele a fost și el regândit: hayonul se deschide diferit față de versiunea clasică.

Cu șapte locuri disponibile, Jogger-ul decapotabil îmbină spațiul generos cu utilitatea unui vehicul turistic.

Un nou rol pentru Jogger

Dacia Jogger s-a remarcat în Europa ca un model de familie accesibil, iar această reinterpretare îi adaugă o imagine exotică. În Capri, el devine parte dintr-o tradiție locală, unde taxiurile open-top sunt o atracție în sine. Conversia dovedește încă o dată flexibilitatea platformei Jogger, dar și capacitatea carosierilor italieni de a găsi soluții originale pentru nevoile pieței locale.

O apariție surprinzătoare pe litoralul italian

Deși nu este disponibil pentru publicul larg în această versiune, Jogger-ul decapotabil atrage deja atenția turiștilor și localnicilor. Prezența lui pe străzile înguste și pitorești din Capri adaugă un plus de culoare peisajului auto local, unde tradiția și modernitatea se împletesc într-un mod inedit.