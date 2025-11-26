dark
VIDEO Garda de Coastă a descoperit în Portul Constanța un Lexus RX450h, căutat de autoritățile germane, care urma să fie exportat în Georgia

26 noiembrie 2025
Sursa foto: Captură video – Poliția de Frontieră
Un autoturism de lux căutat de autorităţile din Germania a fost descoperit de poliţiştii de frontieră în Portul Constanţa, maşina – ce avea documente falsificate – urmând să fie trimisă cu un vapor în Georgia, a informat miercuri Garda de Coastă, relatează Agerpres.

Din imaginile prezentate de Garda de Coastă, autoturismul în cauză pare a fi un Lexus RX450h.

Potrivit sursei citate, poliţiştii de frontieră din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Constanţa Sud – Agigea au oprit la poarta de acces 10 bis a Portului Constanţa un autoturism, înmatriculat provizoriu în Germania, condus de un cetăţean din Tajikistan, în vârstă de 40 de ani.

„În urma verificării documentelor prezentate, precum şi a seriei de şasiu, poliţiştii de frontieră au descoperit indicii clare de falsificare. Ulterior, prin utilizarea seriei de motor, a fost identificată seria reală a autovehiculului, rezultând faptul că acesta era semnalat de autorităţile din Germania ca bun căutat pentru confiscare. Vehiculul, în valoare de 45.000 de euro, urma să fie încărcat pe o navă de tip RO-RO (mijloc naval de transport mărfuri în regim internaţional, cu rampe/şine de încărcare/descărcare) pentru a fi exportat în Georgia”, precizează Garda de Coastă.

Autoturismul a fost indisponibilizat, poliţiştii de frontieră continuând cercetările într-un dosar penal de tăinuire.

