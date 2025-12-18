Mercedes GLC 400 EQ a avut preview-ul în România. Cât costă noul rival al Teslei Model Y Performance

Mercedes-Benz GLC 400 4MATIC cu tehnologie EQ a fost prezentat oficial în România, în cadrul unui eveniment de tip preview organizat pe 12 decembrie. Modelul marchează intrarea mărcii germane într-o zonă tot mai disputată a pieței SUV-urilor electrice premium de clasă medie, unde competiția se intensifică.

GLC 400 EQ este poziționat ca o alternativă complet electrică pentru clienții care își doresc autonomie ridicată și un nivel avansat de digitalizare, fără a renunța la formatul clasic de SUV.

În acest context, noul GLC electric intră într-o competiție directă cu modele precum BMW iX3 50 xDrive, disponibil în România de la 65.500 euro, dar și cu Tesla Model Y Performance, care are un preț de pornire de 61.990 euro pe piața locală. Pe termen mediu, segmentul va deveni și mai aglomerat, pe fondul lansărilor anunțate de alți producători premium.

Din punct de vedere tehnic, Mercedes-Benz GLC 400 4MATIC EQ este propulsat de un sistem electric cu două motoare și tracțiune integrală, care dezvoltă 360 kW (489 CP) și un cuplu maxim de 800 Nm. Accelerația de la 0 la 100 km/h este realizată în 4,3 secunde, iar viteza maximă este limitată electronic la 210 km/h. Autonomia maximă declarată conform standardului WLTP ajunge la 673 km, un argument important pentru utilizarea pe distanțe lungi.

Mercedes mizează pe GLC 400 EQ într-un segment tot mai aglomerat

Bateria are un conținut util de energie de 94 kWh și suportă încărcare rapidă DC la o putere maximă de 330 kW. În aceste condiții, încărcarea de la 10% la 80% durează 22 de minute, iar după doar 10 minute la o stație de mare putere, autonomia recuperată este cuprinsă între 240 și 305 km. La încărcare AC, puterea maximă este de 11 kW, iar o încărcare completă necesită aproximativ 10 ore.

La interior, GLC 400 EQ se remarcă prin utilizarea unor materiale premium și printr-un nivel ridicat de digitalizare. Elementul central este ecranul uriaș cu diagonală de 99,3 cm (39,1 inci), cel mai mare display montat vreodată pe un model Mercedes-Benz. Acesta este completat de instrumentarul digital pentru șofer și de sistemul multimedia MBUX, cu navigație integrată și servicii de trafic în timp real incluse pentru 7 ani. Consola centrală integrează suporturi pentru pahare și două zone de încărcare wireless, iar iluminarea ambientală extinsă acoperă inclusiv plafonul panoramic.

Capacitatea de transport reprezintă un alt punct forte. Portbagajul principal oferă un volum cuprins între 570 și 1.740 litri, în funcție de poziția banchetei. Volumul maxim până la plafon este cu 150 de litri mai mare decât la actualul GLC. Sub capotă se află un compartiment suplimentar (frunk) de 128 de litri, cel mai mare din segment, depășind inclusiv modele precum EQE SUV și BMW iX3.

Din punct de vedere dimensional, modelul are o lungime de 4.845 mm și un ampatament de 2.972 mm. Masa proprie este de 2.535 kg, iar configurația standard include 5 locuri și 5 uși.

Pe piața din România, Mercedes-Benz GLC 400 4MATIC cu tehnologie EQ este disponibil cu echiparea Avantgarde, la un preț de pornire de 67.760 euro, în timp ce versiunea AMG Line este estimată la aproximativ 71.300 euro.