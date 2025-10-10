dark
Livrările Stellantis sunt în creștere cu 13% / America de Nord este motorul creșterii

Redacția TechRider
10 octombrie 2025
sediu stellantis din sua
Sursa foto: Jonathan Weiss / Alamy / Profimedia
Stellantis a anunțat că livrările sale globale de vehicule au crescut cu 13% față de aceeași perioadă a anului trecut în al treilea trimestru. Creșterea este condusă de noile modele și de cererea din America de Nord, semn al redresării afacerilor după mai multe trimestre de scădere a vânzărilor, potrivit Reuters.

Creșteri în America de Nord și Europa

Producătorul auto franco-italo-american a estimat că a livrat un total de 1,3 milioane de vehicule în perioada iulie-septembrie. Datele finale privind livrările și veniturile din al treilea trimestru urmează să fie publicate pe 30 octombrie.

Livrările din America de Nord au crescut cu 35%, până la 403.000 de vehicule, parțial datorită lansării modelului Ram 1500 cu motor V8 și normalizării nivelurilor stocurilor după reducerile de producție de anul trecut, a declarat grupul auto într-un comunicat de presă.

Această performanță sugerează că Stellantis, condusă din iunie de noul CEO Antonio Filosa, ar putea să-și recâștige avântul, în special pe una dintre piețele sale cele mai importante, după ce s-a confruntat cu factori precum stocurile excesive și tranzițiile de modele care au afectat volumele în trimestrele anterioare.

În Europa, livrările au crescut cu 8% față de anul precedent, ajungând la 534.000 de vehicule, susținute de lansarea a patru noi modele compacte (Citroën C3/C3 Aircross, Opel Frontera și Fiat Grande Panda) care nu erau în producție în aceeași perioadă a anului trecut. Cu toate acestea, modelele Citroën sunt implicate într-o campanie de rechemări în Marea Britanie.

Stellantis suferă încă o campanie de rechemări / Probleme cu pedala de frână la toată gama actuală de Citroën C3

În alte părți, livrările au scăzut cu 3% în America de Sud, ajungând la 252.000 de vehicule. Stellantis a declarat că acest lucru s-a datorat cifrei ridicate din aceeași perioadă a anului trecut, când compania a recuperat livrările întârziate în urma inundațiilor din Rio Grande do Sul.

  • TechRider este o redacție dinamică, specializată în știri și analize despre tehnologie, gadgeturi și inovații. Echipa sa de jurnaliști pasionați oferă conținut relevant și actualizat, acoperind subiecte de la inteligența artificială la recenzii de produse, într-un stil accesibil și captivant pentru publicul român.

