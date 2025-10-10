Livrările Stellantis sunt în creștere cu 13% / America de Nord este motorul creșterii

Stellantis a anunțat că livrările sale globale de vehicule au crescut cu 13% față de aceeași perioadă a anului trecut în al treilea trimestru. Creșterea este condusă de noile modele și de cererea din America de Nord, semn al redresării afacerilor după mai multe trimestre de scădere a vânzărilor, potrivit Reuters.

Creșteri în America de Nord și Europa

Producătorul auto franco-italo-american a estimat că a livrat un total de 1,3 milioane de vehicule în perioada iulie-septembrie. Datele finale privind livrările și veniturile din al treilea trimestru urmează să fie publicate pe 30 octombrie.

Livrările din America de Nord au crescut cu 35%, până la 403.000 de vehicule, parțial datorită lansării modelului Ram 1500 cu motor V8 și normalizării nivelurilor stocurilor după reducerile de producție de anul trecut, a declarat grupul auto într-un comunicat de presă.

Această performanță sugerează că Stellantis, condusă din iunie de noul CEO Antonio Filosa, ar putea să-și recâștige avântul, în special pe una dintre piețele sale cele mai importante, după ce s-a confruntat cu factori precum stocurile excesive și tranzițiile de modele care au afectat volumele în trimestrele anterioare.

În Europa, livrările au crescut cu 8% față de anul precedent, ajungând la 534.000 de vehicule, susținute de lansarea a patru noi modele compacte (Citroën C3/C3 Aircross, Opel Frontera și Fiat Grande Panda) care nu erau în producție în aceeași perioadă a anului trecut. Cu toate acestea, modelele Citroën sunt implicate într-o campanie de rechemări în Marea Britanie.

În alte părți, livrările au scăzut cu 3% în America de Sud, ajungând la 252.000 de vehicule. Stellantis a declarat că acest lucru s-a datorat cifrei ridicate din aceeași perioadă a anului trecut, când compania a recuperat livrările întârziate în urma inundațiilor din Rio Grande do Sul.