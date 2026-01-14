Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a anunțat că guvernul pregătește măsuri pentru a stopa practicile prin care unii contribuabili evită plata impozitelor locale, în timp ce cetățenii conștiincioși își achită taxele anual, la timp, scrie Mediafax.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

„Avem o categorie de contribuabili care an de an își plătesc impozitele locale chiar în primele luni – sunt cetățeni conștiincioși, cu mult bun simț, cărora le mulțumim. Dar avem și o altă categorie care fentează plata acestor impozite locale”, a afirmat Cseke Attila.

Ministrul a oferit un exemplu concret.

„Astăzi, conform legislației, există posibilitatea ca un contribuabil care a achiziționat un autoturism cu o capacitate cilindrică destul de mare – peste 2000 de centrimetri cubi – unde impozitul este mai ridicat, există posibilitatea de exemplu a achiziționării unei asemenea mașini și a scoaterii din evidența primăriei în decembrie pentru a nu plăti impozit, iar în ianuarie același cetățean să-l pună din nou în evidența primăriei și se fentează bugetul local”, a afirmat oficialul la Digi24.

Ministrul Dezvoltării mai spune că românii care își plătesc impozitele corect se întreabă „cum de unii pot fenta sistemul într-un asemenea hal”.