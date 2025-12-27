Bajaj îl confirmă pe Gottfried Neumeister în funcția de CEO al KTM până la finalul anului 2028

Grupul indian Bajaj a confirmat oficial continuarea mandatului lui Gottfried Neumeister în funcția de director general al KTM AG și Pierer Mobility AG, contractul acestuia fiind prelungit până la sfârșitul anului 2028. Decizia vine în contextul preluării rolului de acționar majoritar de către Bajaj Mobility AG și al procesului de stabilizare a constructorului austriac de motociclete.

Gottfried Neumeister a preluat conducerea KTM în ianuarie 2025, succedându-l pe Stefan Pierer într-o perioadă marcată de dificultăți financiare pentru producătorul din Mattighofen. Odată cu intrarea Bajaj Group ca principal acționar, situația companiei s-a stabilizat, iar noua conducere a decis să mizeze pe continuitate la nivel executiv.

Potrivit unui comunicat oficial al companiei, managementul indian va continua colaborarea cu Neumeister, considerând că acesta a jucat un rol esențial în redresarea și repoziționarea KTM. Srinivasan Ravikumar, președintele Consiliului de Supraveghere al PIERER Mobility AG, a explicat această decizie: „Gottfried Neumeister și-a asumat responsabilitatea într-o fază extrem de dificilă, a înfruntat provocările cu determinare și a obținut rezultate remarcabile. Prin acest lucru, a contribuit semnificativ la stabilizarea KTM și la trasarea direcției sale viitoare.”

La rândul său, Gottfried Neumeister a transmis, prin același comunicat, că privește cu apreciere încrederea acordată: „Accept această responsabilitate cu mare recunoștință. Împreună cu noii mei colegi din consiliu, doresc să readuc KTM pe un traseu clar de creștere și să consolidăm în mod sustenabil încrederea partenerilor, clienților, dealerilor și furnizorilor noștri.”

Neumeister, care a preluat oficial funcția de CEO la 23 ianuarie 2025, a subliniat că următoarea etapă vizează implementarea strategiei de simplificare a proceselor și concentrarea asupra pieței motocicletelor. „Pentru a mă dedica pe deplin acestei misiuni și restructurării grupului KTM, am convenit cu noul acționar majoritar să renunț cât mai curând posibil la toate celelalte funcții pe care le dețin în afara grupului Bajaj”, a precizat acesta.

Conducerea Bajaj Mobility AG consideră că Neumeister a trecut primul test major în fruntea companiei fondate în 1953 la Mattighofen. Cu sprijinul noilor acționari majoritari și cu angajamentul ferm de a menține producția în Austria, KTM își propune să continue implicarea în MotoGP. În acest context, prelungirea proiectului pentru perioada 2027–2031 se află pe agenda companiei, negocierile cu deținătorul drepturilor MotoGP, Dorna Sports, urmând să fie finalizate cel târziu în primăvara anului viitor.