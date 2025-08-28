Care este secretul succesului companiei chineze CFMOTO în România, potrivit unui important dealer moto / Marca a detronat Honda și a devenit liderul pieței locale în S1

Marca chineză CFMOTO a înregistrat o creștere semnificativă datorită evoluției rapide, a designului modern, a numeroaselor gadgeturi incluse și a flexibilității de a se adapta la cerințele pieței, în contrast cu brandurile mai conservatoare, a explicat Ciprian Popescu, General Manager la Dual Motors, într-un interviu pentru TechRider.

În primele șase luni (S1) ale anului, CFMOTO a reușit să urce pe primul loc în clasamentul înmatriculărilor de motociclete noi în România, detronând Honda, liderul tradițional al pieței.

Dealerul Dual Motors a inclus brandul din China în portofoliu, alături de Yamaha, anul acesta.

„Cunosc brandul de foarte mulți ani și i-am urmărit îndeaproape. Motivul pentru care m-am hotărât să fac acest pas este faptul că au evoluat foarte mult. Am fost chiar anul acesta, în februarie, în China, la fabrică și m-am convins cu ochii mei. Eu zic că noi trăim cumva în bula noastră, nu neapărat numai în România, dar și în Europa. Chinezii sunt foarte departe la multe capitole și s-au dezvoltat foarte mult”, a explicat Popescu.

El a adăugat că, deși au copiat „pe ici, pe colo”, chinezii sunt foarte flexibili și sunt în trend cu piața, spre deosebire de celelalte branduri care sunt mai conservatoare și care se mișcă mai greu. „Au tot felul de gadgeturi și chestii de genul acesta, iar generația din ziua de azi, în special tinerii, sunt foarte încântați să aibă pe bordul motocicletei tot felul de gadgeturi, tot felul de aplicații, cu toate că, până la urmă, când conduci, nu stai să butonezi ca pe telefon. Dar au dezvoltat și au făcut un design interesant. Acum să vedem în timp fiabilitatea lor”, a mai spus Ciprian Popescu.

