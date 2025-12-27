KTM RC450 apare în documentele de omologare din China, bazată pe parteneriatul cu CFMoto

Un nou model sport KTM cu doi cilindri a ieșit la iveală prin intermediul documentelor de omologare din China, confirmând informațiile apărute anterior despre dezvoltarea unei motociclete derivate din platforma CFMoto 450SS. Noul KTM RC450 utilizează motorul și cadrul modelului chinezesc, fiind rezultatul direct al parteneriatului industrial dintre KTM și CFMoto.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Primele indicii despre acest proiect au apărut în luna august, când un prototip al unei motociclete sport KTM cu motor twin a fost surprins în teste pe drumurile din Austria. Apariția recentă a versiunii finale în documentele oficiale de tip-approval din China confirmă că modelul împrumută structura principală și propulsorul de la CFMoto 450SS.

KTM și CFMoto colaborează de aproape un deceniu, operând o societate mixtă de producție în China. În acest context, CFMoto produce motoare și motociclete complete pentru KTM, inclusiv anumite modele din gamele 790 și 890. Totodată, CFMoto distribuie pe piața chineză motociclete KTM sub marca „KTMR2R”, în timp ce beneficiază la rândul său de motoare dezvoltate de KTM pentru unele dintre propriile modele. Până la începutul acestui an, KTM a fost responsabilă și de distribuția motocicletelor CFMoto în Europa.

De mai mulți ani, KTM a avut în plan introducerea unei game intermediare, poziționată între monocilindricele 390 și modelele twin de capacitate mai mare. Acest proiect, cunoscut neoficial drept gama „490”, a fost amânat sau reconsiderat în repetate rânduri. Existența motorului modern CFMoto de 449 cmc, cu doi cilindri paraleli, a oferit însă o soluție tehnică clară pentru realizarea unor modele KTM derivate, iar RC450 reprezintă primul rezultat concret al acestei strategii.

Motocicleta este echipată cu motorul CFMoto de 449 cmc, cu alezaj de 72 mm și cursă de 55,2 mm, distribuție DOHC și arbore cotit la 270 de grade, pentru a reproduce caracterul unui V-twin. Conform documentelor de omologare, versiunea KTM dezvoltă 55,4 CP, o valoare ușor superioară celor 51 CP ai modelului 450SS. Propulsorul este montat într-un cadru tubular din oțel similar celui utilizat de CFMoto, însă RC450 primește un braț oscilant monobraț preluat de la versiunea 450SR-S, alături de un sistem de evacuare montat sub motor.

Modelul KTM nu se limitează la un simplu exercițiu de caroserie. Panourile sunt complet noi, cu un design angulos specific mărcii austriece, incluzând un rezervor și o unitate de șa redesenate. Suspensia este furnizată de WP, companie din grupul KTM, în locul componentelor KYB utilizate de CFMoto. De asemenea, motocicleta beneficiază de roți și frâne diferite, precum și de o geometrie revizuită. Ampatamentul este mai scurt, de 1.359 mm, față de 1.369 mm la modelul CFMoto, sugerând un set-up mai sportiv.

RC450 este și mai ușoară, cu o masă de puțin peste 168 kg, comparativ cu valorile mai mari ale modelelor CFMoto echivalente. Prezența unui amortizor de direcție montat deasupra plăcii superioare și poziția de pilotaj cu ghidoane tip clip-on montate sub tripla superioară indică orientarea clar sportivă a modelului. Conform documentelor chineze, viteza maximă declarată este de 195 km/h.

Deși motocicleta afișează sigla „KTMR2R”, specifică pieței chineze, faptul că prototipul a fost testat anterior în Austria sugerează posibilitatea unei lansări mai largi în viitor. Nu este clar, în acest moment, dacă modelul va fi comercializat la nivel global. În eventualitatea unei lansări internaționale, o redenumire în „RC490” este luată în calcul, pentru a se alinia logicii de denumire din gama KTM.

Apariția RC450 deschide, totodată, calea pentru alte modele derivate din aceeași platformă, precum un posibil KTM Duke bazat pe CFMoto 450NK sau un model Adventure inspirat de Ibex 450, consolidând și mai mult colaborarea dintre cele două companii.