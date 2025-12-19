Un superbike extrem de rar, cu motor rotativ de 700 cmc și 220 CP, scos la vânzare

Un exemplar extrem de rar al modelului Crighton CR700W, un superbike de circuit echipat cu motor rotativ dublu și o putere declarată de 220 CP, a fost scos recent la vânzare. Motocicleta este una dintre cele doar 25 de unități produse la nivel mondial și reprezintă creația lui Brian Crighton, recunoscut drept unul dintre cei mai de succes constructori de motociclete de competiție cu propulsie rotativă.

Modelul CR700W a fost prezentat oficial în noiembrie 2021 și este considerat o motocicletă dedicată exclusiv utilizării pe circuit. Exemplarul disponibil este unitatea cu numărul 15 din seria limitată și se află într-o stare aproape impecabilă, cu un rulaj de sub 200 km. Potrivit informațiilor disponibile, motocicleta a fost utilizată doar în cadrul a două sesiuni de track day pe circuitul Donington Park GP, însumând aproximativ trei ore de funcționare, după care a fost trimisă înapoi la producător pentru revizie.

Propulsorul este un motor rotativ dublu de 690 cmc, capabil să dezvolte o densitate de putere de aproape 319 CP per litru. Prin comparație, superbike-urile de înaltă performanță cu motoare convenționale ating valori de aproximativ 210–220 CP per litru, iar motocicletele MotoGP se situează în jurul pragului de 300 CP per litru. Unitatea motor-transmisie cântărește doar 46 kg, incluzând cutia de viteze cu șase trepte și ambreiajul slipper.

Cu un cuplu maxim de 152 Nm și o greutate la gol de 129,5 kg, Crighton CR700W se remarcă printr-un raport putere-greutate excepțional. Partea ciclistică este construită în jurul unui șasiu derivat din designul Spondon, realizat din extruziuni personalizate din aluminiu, cu un basculant spate monobraț și suspensie de top.

Motocicleta este echipată cu furci față Öhlins FGR 300 de competiție și etriere Brembo GP4-MS, iar la nivelul evacuării este utilizat un sistem realizat din titan și Inconel, conceput pentru a valorifica particularitățile motorului rotativ. Carenajele sunt fabricate integral din fibră de carbon, iar pneurile sunt Bridgestone de specificație racing.

Exemplarul este listat la un preț de 154.495 de euro, oferta fiind publicată pe pagina de Facebook MSG Racing Suzuki. Modelul Crighton CR700W rămâne unul dintre cele mai exclusiviste și neobișnuite superbike-uri de circuit disponibile pe piață.