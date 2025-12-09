Grupul auto Stellantis și platforma de ride hailing Bolt anunță încheierea unui parteneriat pentru a explora dezvoltarea și implementarea vehiculelor autonome de nivel 4 (fără șofer) pentru operațiuni comerciale în toată Europa. Potrivit unui comunicat de presă al Stellantis, cele două companii vor implementa două platforme: una pentru autoutilitare de dimensiuni medii, și STLA Small, pentru vehicule din segmentele B/C.

Primele teste vor începe în 2026

Stellantis susține că platformele proprii AV-Ready Platforms sunt proiectate pentru „flexibilitate și scalabilitate, integrând suite avansate de senzori, calcul de înaltă performanță și redundanțe de sistem pentru a îndeplini cele mai înalte standarde de siguranță și fiabilitate”.

Stellantis și Bolt intenționează să înceapă implementarea vehiculelor de testare pentru încercări în țările europene începând din 2026, cu un accent puternic pe construirea unui serviciu care să ofere cele mai înalte standarde de siguranță și performanță din Europa. Implementarea va urma o abordare etapizată, de la prototipuri și flote pilot la extinderea progresivă la scară industrială, cu un obiectiv inițial de producție în 2029.

Ce înseamnă parteneriatul pentru fiecare companie

Stellantis susține că, pentru companie, această colaborare extinde ecosistemul său de parteneri în creștere în Europa și „promovează strategia sa globală de mobilitate fără șofer”, iar pentru Bolt marchează un pas către dorința sa de a avea „100.000 de vehicule autonome disponibile pe platforma sa de mobilitate partajată până în 2035”.

Antonio Filosa, CEO-ul Stellantis, a declarat că flotele autonome pot contribui la reducerea amprentei de carbon, iar acesta speră că va face mobilitatea fără șofer „o parte de încredere a vieții de zi cu zi în Europa.”