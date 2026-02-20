Producătorul de automobile electrice Tesla a prezentat joi o versiune mai accesibilă a camionetei sale Cybertruck pe piaţa din Statele Unite și a redus totodată prețul modelului Cyberbeast, cea mai puternică variantă a camionetei electrice, într-un context în care compania se confruntă cu dificultăți în atragerea cumpărătorilor, transmite Reuters, preluat de Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Noul model Cybertruck va fi disponibil la prețul de 59.990 de dolari, ceea ce îl face „cel mai accesibil” până în prezent, în timp ce prețul pentru versiunea Cyberbeast a fost redus de la 114.990 dolari la 99.990 dolari.

Tesla pare să fi renunțat la „Pachetul Luxe” oferit anterior,

Odată cu această ajustare de preț, Tesla pare să fi renunțat la „Pachetul Luxe” oferit anterior, care includea conducere autonomă supravegheată și acces gratuit la rețeaua Supercharger. Pachetul fusese introdus în august 2025, atunci când compania majorase prețul camionetei.

Reducerile de preț reprezintă o componentă centrală a strategiei Tesla pentru 2026, compania mizând pe atragerea cumpărătorilor sensibili la costuri, fără a lansa un model complet nou pentru segmentul de masă.

Elon Musk, a anunțat că producția SUV-ului Model X și a sedanurilor Model S va fi oprită

În ansamblu, piața vehiculelor electrice a încetinit după septembrie 2025, când administrația Trump a eliminat bonusul de 7.500 de dolari acordat la achiziția de automobile electrice. În plus, Tesla se confruntă cu o concurență globală tot mai intensă.

Analiștii avertizează că creșterea ponderii vehiculelor cu prețuri mai mici ar putea pune presiune asupra marjelor operaționale, cu excepția cazului în care producătorul va reuși să compenseze prin scăderea costurilor de fabricație sau prin venituri suplimentare din software și servicii.

Luna trecută, directorul general al Tesla, Elon Musk, a anunțat că producția SUV-ului Model X și a sedanurilor Model S va fi oprită, iar fabrica companiei din California va fi folosită pentru dezvoltarea roboților umanoizi.