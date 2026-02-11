Zeci de mii de angajați din sectorul auto german și-au pierdut locurile de muncă în 2025, arată un raport recent al Asociației Constructorilor Germani de Automobile (VDA), citat de DPA și Agerpres.

Datele preliminare ale VDA indică că aproximativ 726.000 de persoane erau angajate în industria auto anul trecut, cu aproape 47.000 mai puțin decât în 2024 și cu circa 107.000 mai puțin față de 2019.

Două treimi dintre companii și-au redus numărul de angajați în 2025

Studiul VDA arată că aproape două treimi dintre companii și-au redus numărul de angajați în 2025. Aproape jumătate dintre firme raportează că încă fac concedieri, iar aproximativ una din patru companii externalizează locurile de muncă, reducând personalul în Germania și angajând în străinătate.

„Condițiile din Germania și Europa se înrăutățesc, ceea ce pune presiune asupra companiilor – în special asupra furnizorilor mici și mijlocii din industria auto”, a avertizat președintele VDA, Hildegard Müller. Aceasta a criticat autoritățile europene pentru „combinația dintre negarea realității și iluzia relevanței” la Bruxelles.

Studiul a fost realizat între 11 și 25 ianuarie 2026, pe un eșantion de 124 de companii din sectorul auto

În ciuda acestor dificultăți, Germania a înregistrat anul trecut un număr record de vehicule electrice, menținându-și locul secund în topul producătorilor mondiali, după China. Producția internă de vehicule electrice pe baterii a crescut cu 15% față de 2024, ajungând la 1,22 milioane de unități, în timp ce producția de hibride plug-in a urcat cu 54%, la aproximativ 450.000 de vehicule.

În total, Germania a fabricat anul trecut 1,67 milioane de autoturisme electrice, o creștere anuală de 23%. Aceasta a menținut poziția țării ca a doua cea mai importantă locație pentru producția de automobile electrice la nivel mondial, depășind SUA, care au produs 1,04 milioane vehicule electrice, în timp ce China a condus detașat cu 16,1 milioane unități.

Pentru 2026, VDA estimează o creștere de 10% a producției de vehicule electrice

Pentru 2026, VDA estimează o creștere de 10% a producției de vehicule electrice cu baterii. Recent, guvernul de la Berlin a anunțat subvenții de până la 7.000 de dolari pentru familiile cu venituri mici și medii care achiziționează mașini electrice noi.

Hildegard Müller a subliniat că factorii de decizie trebuie să continue îmbunătățirea condițiilor generale din sectorul auto electric, inclusiv dezvoltarea infrastructurii de încărcare, extinderea rețelei electrice și stabilirea unor prețuri accesibile la electricitate, pentru ca măsurile guvernamentale să aibă un impact durabil și să nu fie doar de scurtă durată.