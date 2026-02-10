Industria auto din România a înregistrat un debut de an dificil, cu producția de autoturisme în ianuarie 2026 în scădere față de aceeași lună din 2025 și presiuni semnificative în piața internă.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Conform datelor publicate de Asociația Constructorilor de Automobile din România (ACAROM), în ianuarie au fost fabricate 36.875 de autoturisme, ceea ce reprezintă o contracție de 6,6% față de 39.463 de unități produse în ianuarie 2025.

Citește și: Piața auto din România a început anul pe minus

Datele arată că uzina Dacia de la Mioveni a produs 18.880 de unități, în scădere semnificativă față de anul precedent, în timp ce Ford Otosan de la Craiova a asamblat 17.995 de autoturisme, cu o ușoară creștere anuală.

Pe lângă contracția producției, piața auto românească traversează un recul important al cererii, cu înmatriculări de autoturisme noi reduse cu peste 33% în aceeași perioadă — un fenomen amplu analizat și de TechRider în contextul comportamentului consumatorilor și al efectelor calendarului fiscal.

Citește și: APIA explică scăderea abruptă a pieței auto din România

Scăderea generalizată a cererii afectează atât producția, cât și planurile companiilor auto locale. Uzina Dacia, de exemplu, se confruntă cu ajustări de personal și programe de plecări voluntare, pe fondul cererii interne slabe — o reacție la condițiile economice din piață și la prudența cumpărătorilor.

Citește și : Dacia pregătește un val de concedieri în luna martie

Pe de altă parte, scăderea producției auto locale are o continuitate cu trendul din decembrie 2025, când atât Dacia, cât și Ford au raportat scăderi de volum față de anul precedent, reflectând o perioadă extinsă de ajustări în sectorul auto din România.