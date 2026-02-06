EXCLUSIV APIA explică scăderea abruptă a pieței auto din România / Cauzele declinului din ianuarie 2026

Scăderea de peste 33% a înmatriculărilor de autoturisme noi din România în luna ianuarie 2026 poate fi explicată printr-un cumul de factori conjuncturali și economici, a declarat Asociația Producătorilor și Importatorilor de Automobile (APIA), într-un răspuns oficial transmis în exclusivitate către TechRider.ro.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Efectul de calendar și redistribuirea cererii

Potrivit asociației, reculul puternic de la începutul anului trebuie interpretat, în primul rând, ca un efect de calendar. O parte semnificativă a volumelor de înmatriculări a fost devansată artificial către finalul anului 2025, în ultimele săptămâni ale lui decembrie, pe fondul închiderii unor serii de producție, al ajustărilor de norme și al deciziilor comerciale și fiscale luate înainte de 1 ianuarie.

APIA susține că acest fenomen a creat un „gol temporar de piață” la începutul lui 2026, care nu reflectă integral cererea reală, ci o redistribuire a acesteia între luni.

Presiuni economice și amânarea achizițiilor

La acest efect de calendar s-au adăugat presiunile economice resimțite de cumpărători. Reprezentanții APIA indică impactul măsurilor de austeritate din sectorul bugetar, al inflației și al costurilor ridicate de finanțare, factori care au determinat amânarea deciziilor de achiziție încă din primele săptămâni ale anului.

„Presiunea pe venituri, costul finanțării și sentimentul general de incertitudine se traduc rapid în amânarea deciziilor de achiziție”, subliniază asociația.

Programul Rabla și concentrarea achizițiilor

Un alt element important identificat de APIA este calendarul Programului Rabla din 2025. Lansarea întârziată a programului pentru persoanele fizice, abia în toamnă, a dus la o concentrare a achizițiilor în ultimele luni ale anului trecut, cu efect direct asupra nivelului scăzut al înmatriculărilor din ianuarie 2026.

În prezent, piața auto se află într-o stare de așteptare, atât în privința bugetului pentru 2026, cât și a deciziilor guvernamentale privind continuarea prin Fondul Social pentru Climă sau suspendarea integrală a Programului Rabla.

Necesitatea unui cadru legislativ stabil și revizuirea sistemului de impozitare

În acest context, APIA atrage atenția că relansarea pieței auto depinde de existența unui cadru legislativ stabil și predictibil. Asociația consideră că programele de stimulare trebuie să aibă un calendar clar și reguli multi-anuale, anunțate din timp, pentru a evita blocajele recurente de piață.

Totodată, APIA solicită revizuirea actualei formule de calcul a impozitului auto, despre care afirmă că, în forma actuală, penalizează nejustificat vehiculele moderne, mai puțin poluante și mai sigure, favorizând indirect menținerea în circulație a mașinilor vechi și poluante.

O impozitare aliniată bunelor practici europene ar putea stimula înnoirea parcului auto și o evoluție mai sănătoasă a pieței, conchide APIA.

Context

Scăderea abruptă a pieței auto din ianuarie 2026 vine într-un moment tensionat pentru industrie, marcat de o relație dificilă între autorități și actorii din piață.

Voci din industrie au semnalat în repetate rânduri, pe parcursul ultimului an, că lipsa de predictibilitate a politicilor publice a devenit un factor major de instabilitate pentru piața auto din România.

În 2025, reprezentanți ai sectorului auto au criticat public deciziile Guvernului după scăderea înmatriculărilor de vehicule electrice, susținând că întârzierile și modul impredictibil de derulare a Programului Rabla au influențat direct comportamentul cumpărătorilor.

Potrivit acestora, lansările târzii, schimbarea regulilor de la un an la altul și absența unui calendar clar au dus la blocaje în piață și la amânarea deciziilor de achiziție, atât în rândul persoanelor fizice, cât și al companiilor.

În paralel, industria a cerut revizuirea modului de calcul al impozitului auto, pledând pentru o taxare bazată pe criterii tehnice și pe emisii, aliniată practicilor europene. Actorii din piață au arătat că actuala formulă generează situații paradoxale, în care autoturisme mai vechi și mai poluante ajung să fie favorizate fiscal, în timp ce mașinile mai noi sunt penalizate, descurajând astfel înnoirea parcului auto.

Criticile s-au intensificat după ce reprezentanți ai industriei au susținut că noua formulă de impozitare ar exclude emisiile de carbon din criteriile de calcul ale taxei auto, o decizie calificată drept o „eroare” din perspectivă tehnică și de politici publice.

În opinia acestora, un astfel de semnal fiscal riscă să creeze confuzie în rândul consumatorilor și să submineze atât obiectivele de reducere a poluării, cât și eforturile de modernizare a parcului auto.

În acest context, explicațiile privind declinul din ianuarie 2026 conturează imaginea unei piețe afectate nu doar de factori conjuncturali, precum efectul de calendar sau presiunile economice, ci și de acumularea unor decizii publice considerate incoerente, care continuă să frâneze cererea și să amplifice prudența cumpărătorilor din România.