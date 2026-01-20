Programul Rabla nu are, în acest moment, o decizie finală privind continuarea sa în 2026, a declarat marți președintele Administrației Fondului pentru Mediu (AFM), Florin Bănică, în cadrul unei conferințe de presă susținute la Ploiești.

Potrivit acestuia, programul a avut anul trecut un buget de 200 de milioane de lei, alocat exclusiv persoanelor fizice, însă viitorul schemei de sprijin este încă analizat la nivel guvernamental.

„Programul Rabla a fost anul trecut cu un buget de 200 de milioane de lei doar pentru persoane fizice. Există discuții la nivel de minister și de Guvern, dar nu s-a luat încă o decizie finală. Administrația Fondului pentru Mediu va susține acest program și sper să îl avem inclusiv în 2026”, a declarat Florin Bănică, citat de Agerpres.

Oficialul AFM a participat la Ploiești la semnarea unor contracte de finanțare aferente programelor derulate de instituție.

Declarațiile vin în contextul unor poziții diferite exprimate în ultimele luni la nivel guvernamental. În urmă cu o lună, premierul Ilie Bolojan afirma că programul Rabla va continua și în 2026, însă la o intensitate mai redusă, iar finanțarea acordată de stat va fi corelată cu nivelul producției auto naționale.

Premierul a discutat subiectul în cadrul unei întâlniri cu reprezentanții Asociației Constructorilor de Automobile din România (ACAROM), care au cerut reluarea programului în forma sa extinsă. Reprezentanții industriei auto au avertizat atunci că reducerea numărului de autovehicule finanțate, de la 30.000 în 2024 la 19.000 în 2025, ar putea duce la pierderea a aproximativ 5.000 de locuri de muncă.

Guvernul a explicat că limitarea programului este determinată atât de constrângerile bugetare, cât și de faptul că România și-a îndeplinit indicatorii asumați prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Deciziile privind forma finală a programului pentru 2026 urmează să fie luate după adoptarea bugetului de stat și discutate ulterior cu industria auto.

Anterior, la finalul lunii noiembrie, ministra Mediului, Apelor și Pădurilor, Diana Buzoianu, avertiza că programul Rabla ar putea fi chiar anulat în 2026, în lipsa unui buget identificat.

„Momentan nu a fost făcut bugetul AFM. Prioritatea va fi finalizarea proiectelor din PNRR, iar o parte dintre acestea vor fi mutate pe AFM. Dacă vom găsi totuși buget pentru Rabla, acesta ar putea veni cu condiții suplimentare, precum finanțarea exclusivă a mașinilor produse în Europa. În acest moment, nu există un buget identificat pentru program”, declara atunci ministra Mediului.

