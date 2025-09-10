Şeful Valeo sprijină un conţinut minim european în automobile pentru a îmbunătăţi competitivitatea regiunii

Introducerea unui conţinut minim european în autoturismele vândute în UE este vitală pentru ca sectorul auto din regiune să rămână competitiv, a declarat miercuri directorul general de la producătorul francez de componente auto Valeo, Christophe Perillat, informează Reuters, transmite Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Comisia Europeană poartă discuţii cu producătorii de automobile şi furnizorii lor de componente cu privire la modalităţile prin care poate fi asigurat viitorul sectorului, în timp ce traversează o tranziţie costisitoare la vehiculele electrice, concurenţa acerbă din China şi incertitudinea provocată de tarife.

Pentru directorii companiilor producătoare de automobile accentul trebuie pus pe revizuirea interdicţiei comercializării de noi automobile cu motoare pe combustie în UE din 2035, în timp ce furnizorii de componente presează Bruxelles-ul să introducă cerinţe privind un conţinut minim european, solicitând o cotă de 80%.

„Un astfel de mecanism ar consolida suveranitatea europeană, şi, în acelaşi timp, ar proteja competitivitatea”, a spus Christophe Perillat la salonul auto de la Munchen, arătând spre măsuri similare existente în SUA şi India. Perillat a precizat că aşteaptă cu nerăbdare să discute această propunere vineri, când este programată următoarea rundă de discuţii cu preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

Executivul comunitar a informat că intenţionează să introducă, treptat, cerinţe referitoare la conţinutul minim european pentru celulele de baterii şi componente.

Cu toate acestea, Perillat a spus că mai sunt multe de făcut cu privire la acest subiect în Europa, în condiţiile în care unele companii, în special din Germania, se opun unor astfel de cerinţe referitoare la conţinutul minim european. „Trebuie să îi convingem despre cât de important este conţinutul local”, a spus şeful de la Valeo.

Federaţia constructorilor germani de automobile (VDA) a estimat anterior că rezilienţa europeană nu trebuie să fie asigurată prin reglementări excesive, precum cerinţe cu privire la conţinutul local.

Producătorul francez de componente auto Valeo este prezent în România cu fabrici la Mioveni şi Timişoara.