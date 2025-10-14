Chinezii de la BYD aleg Spania drept locație pentru cea de-a treia fabrică de autoturisme din Europa

BYD, cel mai mare producător auto din China, ia în calcul construcția celei de-a treia sa fabrici europene în Spania. Conform Reuters, fabrica ar deservi exclusiv piața europeană iar aceasta, alături de cele din Ungaria și Turcia, ar reprezenta un impuls semnificativ pentru concurentul principal al Tesla în Europa.

Orice decizie trebuie aprobată în China

Surse au declarat pentru Reuters că Spania este favorizată de BYD datorită costurilor de producție relativ scăzute și rețelei de energie curată. Alberto De Aza, directorul BYD pentru Spania și Portugalia, a declarat luna trecută că Spania ar fi o locație ideală pentru extinderea în continuare a prezenței BYD în Europa, datorită infrastructurii industriale și energiei electrice ieftine.

O altă sursă a avertizat că producătorul nu a comunicat nicio decizie finală și că încă ia în considerare și alte țări în afară de Spania, cum ar fi Germania. Cu toate acestea, țara ar putea fi exclusă din calculele BYD, din cauza costurilor ridicate ale forței de muncă și a energiei. Decizia finală privind fabrica, care ar trebui să fie luată înainte de sfârșitul anului, va trebui să fie aprobată de autoritățile de reglementare chineze.

BYD: În 3 ani, toate mașinile pentru Europa vor fi produse local

Vânzările BYD în Europa au crescut cu 280% în primele opt luni ale anului față de aceeași perioadă din 2024, după ce producătorul auto a început să vândă mașini hibride plug-in, precum și mașini complet electrice. În Marea Britanie, spre exemplu, compania chineză a văzut o creștere de 880% a vânzărilor, iar Spania nu este prea departe, cu o creștere a cotei de piață a BYD în țara catalană de aproape 700%.

Spania, a doua țară producătoare de automobile din Europa, a atras investiții majore, inclusiv de la Volkswagen din Germania și Chery și CATL din China, de când a anunțat în 2020 un plan de 5 miliarde de euro pentru a atrage producția de vehicule electrice și baterii, utilizând fondurile UE pentru combaterea pandemiei.

BYD își propune să producă local toate vehiculele electrice destinate vânzării în Europa în termen de trei ani, ceea ce i-ar permite să evite tarifele UE. Fabrica pe care intenționează să o construiască în Ungaria este în prezent în curs de construcție, deși surse au declarat pentru Reuters că BYD a amânat calendarul de producție în serie la această fabrică până anul viitor. Fabrica din Turcia urmează să fie deschisă în 2026.