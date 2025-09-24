SUA reduc retroactiv tarifele la automobilele europene de la 25 la 15%, după concesiile UE / Acțiunile producătorilor germani cresc la bursă

Statele Unite au redus tarifele la importurile de automobile din Uniunea Europeană de la 25% la 15%, cu aplicare retroactivă începând din 1 august, măsura fiind parte a acordului comercial-cadru convenit în această vară între Washington și Bruxelles. Anunțul a fost făcut miercuri printr-un document publicat de Departamentul Comerțului și Biroul Reprezentantului Comercial al SUA, care detaliază ajustările privind taxele pentru o serie de bunuri, relatează Bloomberg.

Potrivit documentului, schimbările includ nu doar sectorul auto, ci și o listă de excepții care vizează domenii precum aeronave și piese de schimb pentru acestea, medicamente generice și ingrediente farmaceutice, precum și anumite metale și minereuri.

Majoritatea noilor tarife se aplică bunurilor expediate din Uniunea Europeană începând cu 1 septembrie.

Reducerea tarifelor pentru automobile și piese auto a fost însă condiționată de un pas din partea blocului comunitar. Uniunea Europeană a adoptat pe 28 august o legislație prin care a redus tarifele pentru produse americane, iar această măsură a permis administrației americane să aplice retroactiv noul nivel de 15% pentru vehiculele europene.

Anterior, mașinile europene erau supuse unei taxe suplimentare de 25% la intrarea pe piața SUA, pe lângă alte taxe vamale deja existente. Noua măsură reprezintă o ușurare semnificativă pentru producătorii auto germani, care au fost printre cei mai afectați de tarifele impuse.

Reacția piețelor bursiere a fost rapidă. Acțiunile constructorilor germani Volkswagen AG, Porsche AG și Mercedes-Benz Group AG au înregistrat creșteri imediat după publicarea deciziei. Porsche, companie care exportă exclusiv vehicule importate către SUA, a înregistrat o apreciere de până la 3,8% la Bursa din Frankfurt.

Departamentul Comerțului a precizat că lista de produse vizate de ajustările tarifare ar putea suferi modificări pe viitor. Măsura se bazează pe un ordin executiv semnat la începutul lunii de președintele Donald Trump, prin care administrația sa și-a acordat mai multă flexibilitate pentru modificarea tarifelor aplicate importurilor din economiile cu care SUA au încheiat acorduri comerciale.

Astfel, reducerea taxelor la automobilele europene marchează un pas important în consolidarea relațiilor comerciale dintre SUA și Uniunea Europeană, după luni de negocieri în care sectorul auto a fost una dintre cele mai sensibile teme.

Washingtonul a confirmat aplicarea unei reduceri substanțiale a tarifelor la automobilele europene, măsură care intră în vigoare retroactiv și care a fost posibilă datorită acțiunilor reciproce adoptate de Uniunea Europeană.

Aceasta oferă o gură de oxigen industriei auto europene, în special producătorilor germani, și semnalează intenția celor două blocuri economice majore de a stabiliza relațiile comerciale într-un moment marcat de volatilitate globală.