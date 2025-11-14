Tesla dezvoltă suportul pentru integrarea Apple CarPlay în sistemele sale de infotainment la nivel intern, potrivit unor persoane apropiate ale companiei. Bloomberg relatează că această funcție a fost cerută de mai mult timp de către clienții Tesla, iar implementarea sa vine în încercarea de a stimula vânzările într-un continuu declin ale Tesla.

Tesla nu vizează implementarea CarPlay Ultra

Cu toate că se testează Apple CarPlay, versiunea Ultra nu va fi implementată, întrucât Tesla nu dorește ca sistemul să interfereze cu funcțiile vehiculului. Apple CarPlay Ultra este sistemul care îl poate înlocui pe cel din fabrică, iar utilizatorii pot controla multiple setări ale mașinii.

Spre exemplu, climatizarea, luminile și chiar instrumentarul de bord digital, în cazul în care există, pot fi controlate prin intermediul unei interfețe dezvoltate de Apple în colaborare cu producătorul respectiv. Aston Martin este primul producător care a implementat Apple CarPlay Ultra.

Multe operațiuni standard ale vehiculelor din modelele Tesla, cum ar fi reglarea climatizării și schimbarea poziției vitezei, necesită utilizarea ecranului. De asemenea, CarPlay nu se va putea integra cu unele funcții Tesla, cum ar fi FSD (Full Self-Driving), care va funcționa numai cu aplicația de navigație încorporată proprie Tesla.

Este Apple soluția creșterii vânzărilor Tesla?

Decizia Tesla de a oferi CarPlay vine într-un moment critic pentru Tesla. Deși acționarii Tesla au aprobat recent un pachet salarial de 1 trilion de dolari pentru CEO-ul său, Elon Musk, acesta este condiționat în mod special de îndeplinirea unor condiții dificile, inclusiv vânzări colective de 20 de milioane de vehicule electrice, vânzări de 1 milion de roboți Optimus și lansarea în funcțiune a 1 milion de robotaxi-uri.

Conform propriilor cifre, citate de publicația AutoBlog, Tesla a livrat 497.099 de vehicule în întreaga lume în trimestrul al treilea al anului 2025, ceea ce reprezintă o creștere de 7% față de aceeași perioadă a anului trecut. Această creștere a fost parțial determinată de consumatorii care au profitat de un credit fiscal federal pentru vehicule electrice care a expirat la sfârșitul lunii septembrie.

Cu toate acestea, analiza realizată de CleanTechnica arată că cota de piață a Tesla a atins un nou minim în ultimul trimestru, scăzând la doar 40,8% din piața vehiculelor electrice din SUA, o scădere semnificativă față de 49,3% în trimestrul al treilea al anului 2024 și 53,9% în trimestrul al treilea al anului 2023.

Concurența elimină treptat CarPlay și Android Auto

Dacă Tesla ar integra CarPlay în software-ul său intern de infotainment, ar fi o schimbare radicală pentru CEO-ul Elon Musk. Cu toate acestea, adăugarea CarPlay ar oferi Tesla un avantaj față de rivalii cheie, precum Rivian și General Motors, care aleg să elimine cu totul integrarea Apple CarPlay și Android Auto. CEO-ul Rivian, RJ Scaringe, a declarat că cei care doresc să achiziționeze o mașină care să fie compatibilă cu aceste sisteme pot „cumpăra altceva”.

În plus, CEO-ul General Motors, Mary Barra, a confirmat că compania va elimina Apple CarPlay și Android Auto din toate vehiculele viitoare, inclusiv din modelele pe benzină și hibride, pe măsură ce trece la un ecosistem de infotainment intern complet integrat, alimentat de sistemul de operare Android Automotive al Google.

Integrarea CarPlay ar putea fi un factor-cheie pentru a achiziționa o Tesla, dar gama de vehicule învechite, combinată cu viziunile politice ale CEO-ului companiei, încă fac achiziția unei astfel de mașini electrică nu tocmai dezirabilă.