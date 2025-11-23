Vehiculul care va transporta liderii G20 costă 44.200 de euro în România. Ce determină declinul acestui tip de model în Europa

Summitul liderilor G20 din 2025 este programat pentru perioada 22-23 noiembrie la Johannesburg și marchează primul eveniment de acest tip organizat pe continentul african. Conform site-ului de presă Hyundai, pentru deplasările oficiale a fost ales modelul Staria, un monovolum într-o categorie care dispare treptat din Europa, pe măsură ce SUV-urile și crossovere-l câștigă teren.

Pe piața europeană, segmentul monovolumelor s-a restrâns considerabil, iar modelele cu șapte sau nouă locuri devin tot mai rare. Rivalii tradiționali pentru Hyundai Staria rămân Mercedes-Benz V-Class și Volkswagen Multivan, însă toți acești competitori sunt afectați de aceeași tendință de reducere a ofertei.

De ce a fost ales Hyundai Staria pentru Summitul G20

Cele treizeci de vehicule pregătite pentru delegațiile G20 au fost selectate pentru spațiul interior generos și flexibilitatea cabinei. Configurația amplă și accesul facil între rânduri sunt avantaje utile în transportul oficial. Într-o perioadă în care monovolumele sunt tot mai puțin prezente în showroom-uri, Staria rămâne un exemplu de vehicul practic și adaptat transportului de grup.

Organizatorii au menționat și nivelul ridicat al sistemelor de siguranță și conectivitate, elemente necesare în contextul unui eveniment internațional de asemenea amploare.

Datele tehnice ale versiunii disponibile în România

În România, Hyundai Staria poate fi comandat într-o singură versiune full hybrid. Sistemul combină un motor pe benzină cu o putere de 160 de cai și un motor electric de 73 de cai, formând un total de 215 cai. Cutia automată cu șase trepte este orientată către un condus liniștit, iar viteza maximă declarată este de 167 de kilometri pe oră.

Configurația cu nouă locuri este organizată în schema 3+3+3. Nivelul de echipare disponibil pe piața locală este Premium. Hyundai Staria măsoară 522,5 cm în lungime, 199,7 cm în lățime și 199 cm în înălțime. Aceste proporții se traduc într-un habitaclu încăpător, iar portbagajul oferă un volum de 831 de litri, suficient pentru bagaje sau echipamente pentru grupuri numeroase. Masa proprie a vehiculului este de 2.240 kg, ceea ce reflectă combinația dintre dimensiunile generoase și ansamblul de propulsie full hybrid.

Prețul versiunii din România

Versiunea Hyundai Staria disponibilă în România are un preț de 44.200 de euro. Este un nivel sub cel al unuia dintre reperele segmentului, Mercedes-Benz Clasa V, care pornește pe piața locală de la aproximativ 62.500 de euro în echipările de bază. Diferența de preț evidențiază direcțiile distincte ale celor două modele. Staria prioritizează funcționalitatea, eficiența și accesibilitatea, în timp ce alternativa germană pune accent pe confort superior, materiale premium și un pachet tehnologic mai avansat.

În ceea ce privește spațiul interior, Hyundai Staria oferă o configurație cu nouă locuri, gândită pentru transport practic și utilizare variată. Mercedes-Benz Clasa V propune un interior orientat către confort ridicat, cu un ansamblu versatil de scaune pentru până la opt ocupanți, completat de opțiuni largi de personalizare