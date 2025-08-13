VIDEO Ce SUV a ales Porsche pentru David Popovici, primul Friend of the Brand Porsche din România

David Popovici a fost desemnat primul Friend of the Brand Porsche din România, campionul olimpic și recordman mondial la natație urmând să reprezinte valorile mărcii germane, anunțul fiind făcut pe 13 august 2025 la București, unde sportivul s-a fotografiat alături de un Porsche Macan 4 electric.

SUV electric de top cu care s-a fotografiat Popovici

Porsche Macan 4 face parte din a doua generație a SUV-ului german și este complet electric. Modelul dispune de un motor de 408 CP, accelerează de la 0 la 100 km/h în 5,2 secunde și atinge o viteză maximă de 220 km/h. Bateria de 100 kWh (95 kWh utilizabili) funcționează pe arhitectură de 800 V, iar autonomia mixtă (WLTP) este cuprinsă între 516 și 612 km, în timp ce în oraș poate ajunge la 782 km.

Consumul electric mixt oficial este între 21,1 și 17,9 kWh/100 km, iar emisiile de CO₂ sunt zero. În România, prețul de pornire pentru Porsche Macan 4 Electric este de aproximativ 84.000 de euro, cu posibilități de configurare care pot depăși 100.000 de euro în funcție de echipare.

Performanță în apă și pe șosea

David Popovici este singurul sportiv din lume care a reușit de două ori dubla 100 m liber și 200 m liber la Campionatele Mondiale, în 2022 și 2025. Cariera sa include și prima medalie olimpică de aur a României la natație masculin, obținută la Paris, precum și multiple recorduri europene și mondiale la juniori.

Sportivul a declarat că pasiunea pentru Porsche a început încă din copilărie, iar acum se bucură că poate reprezenta oficial marca pe care o admira de pe posterele din camera sa.