VIDEO Tesla Cybertruck a trecut prin testele de impact IIHS 2025 / Scoruri bune pentru protecția pasagerilor / Farurile, punctul slab al camionetei lui Musk

Tesla Cybertruck, pickup-ul electric care a stârnit numeroase discuții încă de la lansare, a trecut prin testele de siguranță realizate de IIHS pentru varianta 2025. Rezultatele arată o protecție solidă pentru pasageri și o eficiență bună în evitarea accidentelor cu pietoni, dar și câteva puncte slabe la capitolul faruri și avertizările pentru centurile de siguranță.

Tesla Cybertruck 2025 a obținut calificativul Good (G) la testul de impact frontal cu suprapunere moderată. Modelele fabricate după aprilie 2025 au primit modificări la structura frontală, ceea ce a redus riscul de leziuni pentru șofer și pasageri. Airbagurile au funcționat corect, habitaclul a rămas stabil, iar riscul de accidentare a rămas scăzut. Singurul punct mai slab a fost pentru pieptul pasagerului din spate, evaluat Acceptable (A).

Protecția pasagerilor și centurile de siguranță

Sistemele de reținere au menținut ocupanții în poziție corectă pe durata testului, însă avertizările pentru centurile de siguranță din față au fost considerate doar Marginal (M). Motivul: semnalul sonor durează prea puțin pentru a convinge șoferul sau pasagerul să se asigure. Pe bancheta din spate, alertele sunt mai eficiente, cu semnale vizuale și sonore de durată mai lungă.

Cybertruck dispune de trei poziții de fixare pentru scaune de copii, iar evaluarea generală a fost Acceptable (A). În două cazuri, ancorele sunt amplasate adânc, ceea ce îngreunează montajul, dar în rest sistemul este funcțional și sigur.

Protecția pietonilor și sistemul de frânare automată

La capitolul siguranță pentru pietoni, pickup-ul electric s-a remarcat pozitiv. Sistemul standard Collision Avoidance Assist a obținut calificativul Good (G). În testele de zi, Cybertruck a reușit să evite complet coliziunile cu un copil sau un adult care traversa la 12 mph (19 km/h) și 25 mph (40 km/h).

Noaptea, cu farurile pe fază lungă sau scurtă, sistemul a detectat pietonii și a evitat impactul la viteze similare. În testul la 37 mph (60 km/h), mașina a emis avertizări cu până la 2,2 secunde înainte de impact și a reușit să frâneze suficient pentru a evita coliziunea.

Farurile, punctul slab al Cybertruck-ului

La capitolul iluminare, Cybertruck a primit cea mai slabă notă: Poor (P). IIHS a remarcat vizibilitate scăzută pe curbe și orbire excesivă a traficului din sens opus. Faza lungă și funcția de High-Beam Assist au compensat parțial, însă nu suficient pentru a ridica scorul general.

Tesla Cybertruck 2025 demonstrează un nivel ridicat de siguranță structurală și o protecție eficientă atât pentru pasageri, cât și pentru pietoni. Totuși, problemele legate de faruri și de avertizările pentru centurile de siguranță arată că pickup-ul mai are loc de îmbunătățiri. Pentru clienți, rezultatele rămân în general pozitive, dar cu detalii importante de luat în calcul.

Interesul pentru acest test este ridicat: materialul video publicat a adunat deja peste 5,7K vizualizări în doar o zi.

Merită menționat și faptul că testele ar putea avea rezultate diferite dacă ar fi realizate de Euro NCAP, instituția europeană de referință, care aplică proceduri și scenarii de impact distincte față de IIHS.