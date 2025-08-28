Asociația Internațională a Transportului Aerian propune creșterea vârstei de pensionare a piloților la 67 de ani

Un grup care reprezintă companiile aeriene la nivel global solicită Organizației Internaționale a Aviației Civile (ICAO), agenție a ONU, să ridice limita de vârstă pentru piloții de avioane comerciale de la 65 la 67 de ani. Propunerea urmează să fie dezbătută în cadrul Adunării Generale a ICAO, programată să înceapă pe 23 septembrie, conform Reuters.

Potrivit regulilor actuale, piloții care au depășit vârsta de 65 de ani nu au voie să opereze zboruri internaționale. Aceeași regulă este aplicată de mai multe state și pentru zborurile interne, inclusiv în Statele Unite.

Asociația Internațională a Transportului Aerian (IATA), care reunește aproximativ 350 de companii aeriene, consideră că această modificare este necesară pentru a răspunde cererii tot mai mari de transport aerian, în condițiile unui deficit de piloți la nivel global. „Ridicarea pragului de vârstă cu doi ani este un pas prudent, dar rezonabil, în conformitate cu siguranța”, se arată în documentul de lucru publicat de IATA pe site-ul ICAO.

Chiar și în cazul aprobării propunerii, IATA precizează că regulile de siguranță vor continua să impună ca fiecare zbor să fie operat de cel puțin doi piloți, dintre care unul să aibă mai puțin de 65 de ani, dacă celălalt a depășit această vârstă.

Ultima modificare a limitei de vârstă a avut loc în 2006, când ICAO a decis creșterea pragului de la 60 la 65 de ani.

Măsura propusă acum este însă contestată de principalele sindicate ale piloților din Statele Unite, care susțin că nu există suficiente date pentru a demonstra că extinderea perioadei de activitate este sigură. „Nu există suficiente date pentru a înțelege corespunzător riscurile unei astfel de creșteri. Nu ne jucăm cu siguranța în acest fel”, a declarat Dennis Tajer, purtător de cuvânt al Allied Pilots Association (APA) și pilot American Airlines.

Air Line Pilots Association și Southwest Airlines Pilot Association nu au comentat imediat asupra subiectului. În trecut, ambele organizații s-au opus unor inițiative similare.

În 2023, o propunere susținută de companiile aeriene din SUA pentru a ridica vârsta obligatorie de pensionare a piloților la 67 de ani a fost respinsă în Congres, pe fondul opoziției sindicatelor.

Recent, un grup bipartizan de congresmeni americani a solicitat administrației președintelui Donald Trump să sprijine eforturile internaționale de ridicare a vârstei de pensionare.

Dezbaterea privind această modificare se desfășoară în contextul unei creșteri constante a cererii pentru transportul aerian, ceea ce pune presiune pe companiile aeriene să asigure un număr suficient de piloți calificați.

Decizia finală urmează să fie luată de ICAO în cadrul sesiunilor Adunării Generale, iar dacă propunerea va fi aprobată, implementarea regulilor ar putea varia de la o țară la alta, în funcție de legislația națională.