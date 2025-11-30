Austria cumpără 12 avioane de antrenament Leonardo M-346 pentru 1,5 miliarde de euro

Austria a anunţat sâmbătă achiziţionarea a 12 avioane de antrenament uşoare Leonardo M-346, de producţie italiană, pentru suma de 1,5 miliarde de euro care include muniţie, întreţinere şi antrenament, informează EFE, transmite Agerpres.

„Achiziţionarea celor 12 aeronave Leonardo M-346-FA a fost finalizată”, a dezvăluit ministrul apărării, Klaudia Tanner. Potrivit agenţiei de ştiri APA, preţul fiecărui avion de vânătoare este de aproximativ 80 de milioane de euro, iar aeronavele vor fi livrate în 2028.

Pachetul complet, în valoare totală de 1,5 miliarde de euro, include muniţie, întreţinere şi echipamente logistice şi de antrenament extinse, de la simulatoare de zbor la sisteme de planificare şi armament.

Prin această achiziţie, Austria va recupera instruirea internă completă pentru piloţii săi Eurofighter, după ce a externalizat-o către Italia şi Germania în urma retragerii în ultimii ani a avioanelor sale de antrenament Saab 105, care erau depăşite.

Pe lângă acordul de achiziţie, Viena şi Roma au semnat un acord de cooperare industrială în valoare de 400 de milioane de euro, care acoperă sectoare precum aeronautica şi cercetarea în domeniul securităţii.

Acordul prevede dezvoltarea comună de produse, participarea companiilor austriece la mentenanţă, software şi instruire, precum şi proiecte de cercetare în domeniul simulării, materialelor şi senzorilor.

Tanner a declarat că achiziţia este un „pilon” al planului de modernizare militară al Austriei, o ţară neutră cu unul dintre cele mai mici bugete de apărare din Europa, remarcă EFE.

În 2023, Austria a alocat apărării 0,6% din PIB, a treia cea mai mică cheltuială din Uniunea Europeană (UE), Austria fiind devansată în acest clasament doar de Irlanda şi Malta.

Actuala coaliţie de guvernare, formată din conservatori, social-democraţi şi liberali, şi-a stabilit un obiectiv de creştere a cheltuielilor la 2% până în 2032.