Boeing pregătește un înlocuitor pentru 737 MAX, aflat încă în fază incipientă de dezvoltare

Boeing se află în primele etape ale dezvoltării unui nou avion cu un singur culoar, care ar urma să înlocuiască în viitor modelul 737 MAX, au relatat surse citate de Wall Street Journal, conform Reuters.

Noul proiect este în prezent în faza de planificare incipientă, fără decizii finale luate privind specificațiile și calendarul.

Potrivit publicației, directorul executiv al companiei, Kelly Ortberg, a avut la începutul acestui an discuții cu reprezentanți ai Rolls-Royce în Marea Britanie privind posibilitatea dezvoltării unui nou motor pentru viitorul model. În paralel, Boeing lucrează și la designul cabinei de pilotaj al aeronavei, însă toate aceste inițiative sunt considerate preliminare.

Compania americană a confirmat pentru WSJ că planul său de redresare rămâne în grafic. Prioritățile imediate sunt livrarea a aproximativ 6.000 de avioane comerciale deja comandate și certificarea unor modele anunțate anterior. Boeing a refuzat să ofere mai multe detalii despre proiectul de înlocuire a 737 MAX, iar Rolls-Royce nu a comentat informațiile.

737 MAX a intrat în serviciu în 2017, dar a fost consemnat la sol la nivel global în 2019, după două accidente fatale produse în Indonezia și Etiopia, soldate cu 346 de morți. Crizele succesive au afectat grav profiturile Boeing, au dus la procese, investigații și la o anchetă penală a Departamentului de Justiție al Statelor Unite. Modelul a primit permisiunea de a zbura din nou în 2020, în timpul pandemiei de COVID-19, când Administrația Federală a Aviației (FAA) a ridicat interdicția de operare.

La finalul săptămânii trecute, FAA a anunțat că va permite din nou Boeing să emită certificate de navigabilitate pentru anumite aeronave 737 MAX. Această autoritate fusese retrasă în 2019, după cel de-al doilea accident. Decizia vine în contextul în care producătorul american continuă să fie atent monitorizat de autorități.

În ianuarie 2024, FAA a impus un plafon de producție de maximum 38 de aeronave 737 MAX pe lună, în urma incidentului suferit de un avion nou al Alaska Airlines, la care un panou de cabină s-a desprins în zbor. Ulterior, ancheta a arătat că lipsiseră patru șuruburi de fixare.

Acest episod a dus la deschiderea unei noi investigații penale de către Departamentul de Justiție, care a constatat că Boeing nu respectase acordul de urmărire penală amânată din 2021. Documentul fusese semnat după ce compania recunoscuse că a indus în eroare FAA în timpul procesului de certificare a modelului 737 MAX.

În ciuda dificultăților și a presiunilor constante din partea autorităților, Boeing continuă să urmărească relansarea și consolidarea poziției pe piața globală. Noul proiect de avion cu un singur culoar este văzut ca un pas necesar pe termen lung, însă dezvoltarea sa rămâne deocamdată în stadiu incipient.