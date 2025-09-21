Mai poate fi considerată Rusia o superputere navală după ce singurul său portavion va ajunge la fier vechi?

Institutul Naval al SUA a raportat recent că Rusia se pregătește să retragă din serviciu singurul său portavion, Amiral Kuznețov, într-o decizie care marchează, practic, sfârșitul aviației de tip fix de pe portavioane, informează ArmyRecognition.

Nava, construită în perioada sovietică târzie, a fost dotată cu rachete antinavă, sisteme sol-aer și elicoptere pentru supraveghere și luptă antisubmarin, însă modernizarea sa s-a confruntat cu accidente și întârzieri repetate.

Proiectul Kuznețov a fost întotdeauna un compromis

Sistemul STOBAR permite lansarea avioanelor fără catapultă, dar limitează greutatea și numărul de aeronave. Avioanele Su-33 și MiG-29 K, combinate cu elicopterele Ka-31, ofereau acoperire radar și capacitate antisubmarin. Însă în lipsa portavionului, aceste escadroane devin operaționale doar de pe uscat.

Simulatoarele și antrenamentele la sol nu pot înlocui experiența reală la mare, iar absența unei punți de zbor reduce semnificativ capacitatea Rusiei de a proiecta putere navală.

Proiectele viitoare de portavion, precum Ștorm (Project 23000E) sau Lamantin, rămân la stadiu conceptual, fără semne că ar începe construcția. Construirea unui portavion modern cu 70–90 de aeronave ar necesita decenii de investiții și competiție cu alte programe strategice, precum submarinele și rachetele de mare distanță.

Fără portavion, flotele rusești se vor baza mai mult pe avioanele terestre, cu timp de reacție mai mare și mai puțină flexibilitate. În contextul războiului din Ucraina și al sancțiunilor occidentale, resursele militare sunt concentrate pe rachete, drone, submarine și alte sisteme de apărare, ceea ce lasă proiectul unui portavion de ultimă generație pe ultimul plan.

Experții militari consideră că, deși Rusia rămâne o forță navală periculoasă datorită submarinelor și rachetelor sale, absența unui portavion operațional afectează statutul său de superputere navală.

Portavioanele permit proiecția globală a puterii și integrarea forțelor aeriene, navale și subacvatice, iar lipsa unui astfel de capabilitate reduce influența Rusiei pe scena internațională.