VIDEO Cum a transformat Ucraina un umil avion agricol într-un fighter aer-aer, vânător de drone Shahed / Această soluție s-ar putea să nu fie rentabilă: racheta sa costă cât 10 UAV-uri / Ce alte aeronave militare improvizate folosește Kievul?

Confruntată cu o penurie de avioane de luptă specializate, Ucraina a apelat la o serie de aeronave improvizate, cu propulsie cu elice, pentru misiuni militare, inclusiv vânătoarea de drone, transmite TrenchArt. Cel mai recent exemplu este un avion agricol Z-37 militarizat, înarmat cu rachete și destinat interceptării dronelor rusești Shahed care se deplasează cu viteză redusă.

Acesta este doar unul dintre numeroasele avioane de luptă construite artizanal din flota Ucrainei. De exemplu, avioane de antrenament Yak-52 modificate, echipate cu mitraliere, patrulează cerul deasupra Odesei, având ca țintă dronele rusești. În mod similar, avioanele sportive Aeroprakt A-22 sunt transformate în drone kamikaze cu sens unic, în timp ce modele Skyranger Nynja servesc ca bombardiere cu zbor dus-întors.

Provocări și soluții

Logica din spatele Z-37 este rolul său de „vânător de drone”. Cu toate acestea, viteza redusă a avionului, cu o viteză maximă de 290 km pe oră, îl face nepotrivit pentru a angaja Shahed-urile mai noi, propulsate cu motoare cu reacție, care se deplasează de două ori mai repede. O altă problemă importantă este rentabilitatea. O rachetă R-73 cu care este dotat, de 500.000 de dolari, poate fi o alegere proastă pentru doborârea unei drone care costă 50.000 de dolari sau mai puțin.

După cum a remarcat Alchemist, șeful echipei de război electronic Night Watch din Ucraina, „soluția ideală combină sisteme rentabile”. Z-37 ar putea deveni mai rentabil cu muniții mai ieftine, cum ar fi sistemul de armament de precizie avansat ghidat cu laser (APKWS). Forțele aeriene americane își echipează propriile avioane de stropit culturi Air Tractor cu rachete de 20.000 de dolari, dar furnizarea de APKWS către Ucraina a fost inconstantă, complicând această soluție.

În ciuda acestor limitări, un Z-37 înarmat ar putea totuși să joace un rol. Viteza redusă și costul său ar putea să-l plaseze într-o altă parte a unui sistem de apărare stratificat, unde ar putea intercepta unele dintre Shahed-urile mai lente înainte ca acestea să ajungă la principalele linii de apărare. Acest lucru ar reduce asaltul rușilor și, așa cum sugerează Alchemist, „ar păstra echilibrul economic în favoarea apărătorilor”.