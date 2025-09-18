ANALIZĂ Industria auto a Chinei poate fi pusă în genunchi de supraproducția sa / Riscă să se transforme într-un sector industrial vulnerabil

La periferia orașului Chengdu din China, un oraș de aproximativ 21 de milioane de locuitori, un showroom oferă clienților mașini la prețuri de nerefuzat: Audi-uri construite local la 50% reducere și SUV-uri cu șapte locuri cu discount de 60%. La suprafață, aceasta pare o victorie a consumatorului. În realitate însă, este simptomul unei piețe suprasaturate, unde producătorii și dealerii încearcă să scape de stocuri care sufocă întreaga industrie, potrivit unei analize Reuters.

Cum au dus politicile de la Beijing la supracapacitate

Unul dintre motivele unei piețe auto suprasaturate poate fi perioada îndelungată de subvenții și directive centralizate, care au împins producătorii chinezi să își extindă capacitatea de producție fără să țină cont de cerere. Obiectivele stabilite la nivel național au contat mai mult decât profitabilitatea, iar rezultatul este vizibil. În 2024, China putea produce de două ori mai multe mașini decât a vândut.

Dealerii au răspuns prin reducerea prețurilor. Unii comercianți înregistrează și asigură mașini nevândute în vrac, o manevră care permite producătorilor auto să le înregistreze ca fiind vândute, ajutând în același timp dealerii să se califice pentru reduceri și bonusuri din fabrică de la producători. Vehiculele nedorite sunt, apoi, aruncate de comercianți pe piețe gri, precum Zcar. Unele sunt redenumite ca vehicule second-hand, chiar dacă kilometrajul lor este zero, și expediate în străinătate. Iar unele sfârșesc abandonae în cimitire de mașini pline de buruieni.

Economiștii vorbesc tot mai des despre o spirală periculoasă:

constructorii cresc producția pentru a atinge țintele; acestea generează stocuri excesive; ele forțează reduceri masive reducerile duce la pierderi și la și mai multă presiune pentru a vinde.

Această dinamică seamănă izbitor cu ce s-a întâmplat în alte sectoare chineze, precum imobiliarele sau energia solară, unde creșterea artificială a dus la corecții dureroase. Camera de Comerț a Industriei de Automobile din Henan îndemână producătorii auto să formuleze „politici de orientare a vânzărilor care să se alinieze la realitățile pieței”.

Supracapacitatea nu este o problemă exclusiv chineză

Supracapacitatea Chinei nu rămâne o problemă internă. Europa se teme de un „tsunami” de vehicule electrice ieftine care ar putea destabiliza industria auto continentală, în timp ce SUA au blocat importurile, invocând riscuri de securitate și concurență neloială. De aceea, conducerea Uniunii Europene, în frunte cu Ursula von der Leyen, spune că „bătrânul continent” trebuie să răspundă urgent la noul val de mașini din China.

Președinta Comisiei Europene a susținut un discurs în care a declarat că automobilele sunt „pilonul economiei și industriei noastre” și o „mândrie europeană”. Tot aceasta a anunțat că va propune o nouă „inițiativă privind automobilele mici și accesibile” după consultări cu industria, relatează Euronews.com. Cu toate că Uniunea Europeană și producătorii auto din ea încearcă să creeze alternative locale afluxului de mașini chinezești, pare că strategia actuală nu funcționează, iar anumite modele, precum Dacia Spring, sunt mașini asiatice la care li s-a schimbat doar emblema și au primit mici modificări.

În comparație, Renault 5 este o mașină desenată, proiectată și construită în Franța, care se bucură de cifre bune de vânzări, cu peste 34.000 de unități vândute la nivel european, conform Electra.

Nu toate companiile sunt egale în fața acestei crize. Giganți precum BYD și Geely par mai bine poziționați, dar chiar și ei resimt presiunea. Acțiunile BYD sunt în scădere, iar profitul său trimestrial a înregistrat prima scădere din ultimii trei ani. În schimb, mărci mai mici, precum Neta sau Ji Yue Auto, deja au intrat în faliment sau restructurare. Experții estimează că, până în 2030, doar o mică parte din cele peste 100 de branduri actuale vor rămâne viabile.

China a devenit o putere auto nesustenabilă

Producția Chinei de autoturisme este atât de mare, încât unele vehicule noi care nu sunt vândute ajung în cimitire auto. O analiză Reuters a listărilor Alibaba, Amazon-ul Chinei, a identificat peste 5.100 de anunțuri de licitație în acest an pentru mașini BYD noi care au fost asigurate și înmatriculate, în creștere de la 61 în 2024. Nici Honda, care colaborează în China cu Dongfeng, nu scapă de astfel de probleme. O listă a Alibaba din aprilie 2024 care făcea publicitate unui lot de 94 de mașini fabricate de Dongfeng Honda, joint-venture-ul producătorului auto japonez, a arătat fotografii cu vehicule parcate în interior.

China și-a atins obiectivul de a deveni o superputere auto, dar în condiții nesustenabile. Politicile de stimulare au produs inovație și volume impresionante, însă fără o ajustare structurală, succesul riscă să se transforme într-o povară. Consolidarea este inevitabilă, dar ritmul și amploarea ei depind de voința politică. În lipsa unor măsuri curajoase, industria auto chineză riscă să rămână prinsă între ambiție și realitate, iar cercul vicios al supraproducției să continue să se strângă.