ANALIZĂ Mașinile electrice de lux sunt greu de vândut / Lecția învățată de Porsche și Mercedes-Benz pe propria piele

Porsche a anunțat că va renunța la planurile de lansare a unui SUV electric de lux, ca urmare a cererii tot mai mici pentru modelul electric Taycan. Totodată, Mercedes-Benz are dificultăți în vânzarea modelului său electric de top, sedanul EQS, în timp ce cererea pentru Audi în China s-a prăbușit, Stellantis a anunțat că nu va mai crea un supercar Maserati complet electric, iar Polestar rămâne neprofitabil. Pe scurt, conform unei analize Bloomberg, vehiculele electrice de lux se vând foarte greu.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Clienții sunt reticenți la toate tipurile de mașini complet electrice

Scepticismul în jurul vehiculelor electrice mai scumpe s-a răspândit din multe dintre aceleași motive ca și în cazul omologilor lor mai accesibili. Motive ca infrastructura de încărcare neuniformă, problemele de software ale modelelor timpurii și valorile de revânzare scăzute îndepărtează potențialii clienți de acest tip de mașini. Măsurile recente luate de autoritățile de reglementare din Bruxelles și Washington pentru a dilua planurile de eliminare treptată a motoarelor cu combustie nu au ajutat.

„Cultura automobilistică și evenimentele comunitare se învârt în continuare în jurul mașinilor cu motor cu ardere internă, iar deocamdată mașinile electrice nu îi entuziasmează pe pasionați în același mod”, este de părere Tom Jaconelli, director al unui showroom de mașini sport din Marea Britanie.

Cu toate acestea, mașinile electrice înregistrează, în general, câștiguri pe piață, vânzările în Europa crescând datorită cererii solide pentru hatchback-uri și SUV-uri mai accesibile, alimentate cu baterii, de la mărci de masă precum Skoda, Volkswagen și Renault. În China, un război al prețurilor a afectat marjele producătorilor auto, dar a dus la oferte excelente pentru cumpărători. Dar specialiștii avertizează că aceste prețuri reduse, cauzate de o supraproducție în China în special, pot duce la o spirală periculoasă în care producătorii au intrat deja.

BMW se descurcă cel mai bine în acest segment

În segmentul premium, BMW AG se descurcă cel mai bine, înregistrând o creștere de 16% a livrărilor globale de vehicule electrice în prima jumătate a anului. Strategia directorului executiv Oliver Zipse de a construi vehicule cu motor cu ardere internă, hibride și electrice pe aceeași linie de producție a scutit BMW de ocolirile costisitoare ale rivalilor.

Chiar și așa, în Europa, BMW este nevoită să ofere reduceri la vehiculele electrice de top pentru a stimula vânzările înainte de introducerea modelelor Neue Klasse. Și, deși vehiculele electrice entry-level ale companiei, precum iX1, s-au vândut bine în China, cererea pentru modelele sale mai scumpe este în scădere. În august, cota de piață a sedanurilor electrice din Seria 5 și a SUV-urilor X5 vândute pe cea mai mare piață auto din lume s-a redus la mai puțin de jumătate față de anul trecut, iar vânzările modelelor electrice de top din Seria 7 au scăzut și ele în aceeași perioadă.

Revenind la Porsche, au existat succese inițiale pentru modelul Taycan. În 2021, acesta s-a vândut mai bine ca modelul 911, însă cererea pentru vehiculul complet electric a scăzut de atunci, pe fondul problemelor legate de lanțul de aprovizionare, al dezamăgirilor legate de autonomia bateriilor și al erorilor de software. Clienții vechi ai Porsche, care au văzut cum modelele 911 își pierd puțină valoare în timp, s-au împotrivit valorilor de revânzare scăzute ale modelului Taycan.

BMW pariază pe Neue Klasse, în timp ce Porsche renunță la EV

Porsche schimbă acum cursul, păstrând mai mult timp pe piață modelele populare cu motor cu ardere internă, precum Cayenne și Panamera. De asemenea, amână lansarea versiunilor electrice ale modelelor 718 Boxster și Cayman și intenționează să extindă producția de modele personalizate pentru a-și consolida marjele de profit.

„Tot ceea ce constituia o mașină premium (fluiditatea, performanța, fiabilitatea) se estompează în era electrică, pe măsură ce vehiculele devin din ce în ce mai similare. Întrebarea mai dificilă este cum să le transformăm în produse emoționale, iar răspunsul nu este ușor de găsit”, a declarat Sam Livingstone, directorul unei companii britanice de consultanță.

Mercedes a avut succes în promovarea modelelor sale de performanță AMG de top pentru a-și apăra veniturile, în contextul în care modelele sale electrice de top se confruntă cu dificultăți. BMW pariază că linia sa Neue Klasse, în valoare de 10 miliarde de euro, care promite baterii cu autonomie mai mare și încărcare mai rapidă, poate cuceri iubitorii de mașini pe benzină.