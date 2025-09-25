BYD trebuie să construiască o fabrică de baterii în Europa, pentru a susține creșterea producției auto, susține un consilier special al gigantului chinez

Producătorul auto chinez BYD va trebui să producă baterii auto în Europa, deoarece se preconizează că producția sa de automobile în regiune va crește în următorii ani, a declarat miercuri consilierul special al grupului pentru Europa, scrie Reuters.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

BYD își propune să producă toate vehiculele electrice destinate vânzării în Europa la nivel local în termen de trei ani, ceea ce îi va permite să evite tarifele UE, a declarat la începutul acestei luni vicepreședintele executiv Stella Li, adăugând că hibrizii plug-in ar trebui să domine vânzările grupului în Europa pe termen scurt.

Producătorul chinez construiește o fabrică în Ungaria, care ar trebui să înceapă producția la sfârșitul acestui an, în timp ce o altă fabrică în Turcia urmează să înceapă producția în 2026, cu o capacitate totală de aproximativ 500.000 de vehicule pe an.

Întrebat dacă BYD are în vedere o altă fabrică care să deservească Europa, consilierul special Alfredo Altavilla a declarat că grupul va trebui să producă și baterii în regiune.

„Nu are sens să investim în asamblarea de mașini (în Europa), dar să aducem baterii din China”, a spus el în cadrul unei conferințe din domeniul auto, organizată la Milano.

Producătorul auto chinez vindea inițial doar mașini complet electrice (EV) în Europa, dar a început să ofere și hibrizi plug-in, care se bucură de popularitate în rândul consumatorilor.

Altavilla a declarat că BYD trebuie încă să decidă dacă va acorda prioritate unei a treia fabrici de asamblare sau unei fabrici de baterii, deoarece în prezent se concentrează exclusiv pe lansarea fabricii din Ungaria și pe atingerea capacității maxime de producție.

El a adăugat că BYD ia în considerare toate țările europene pentru această investiție suplimentară și colaborează cu autoritățile locale.

„Mai mulți factori intervin în alegerea unei noi locații… cum ar fi costul energiei, care este în mod obiectiv unul dintre cei mai importanți factori de competitivitate, deoarece atât fabricile de asamblare, cât și cele de baterii sunt afaceri cu consum intens de energie”, a spus el.

Altavilla a comentat, de asemenea, recentei decizii a companiei Berkshire Hathaway a lui Warren Buffett de a se retrage complet din BYD, punând capăt unei investiții de 17 ani, respingând speculațiile că această mișcare ar fi un semn de neîncredere în companie.

Buffett „a obținut un profit de 20 de ori mai mare decât capitalul investit. A făcut foarte bine ceea ce a făcut”, a spus el. „Am fost extrem de bucuroși să îl avem pe Buffett (ca investitor), dar faptul că și-a monetizat poziția este exact ceea ce face Berkshire Hathaway pentru a-și câștiga existența: cumpără, câștigă și vinde”.