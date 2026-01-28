Furnizorul german de componente auto Aumovio anunță concedieri la nivel mondial, inclusiv în România / Până la 4.000 de posturi ar putea fi eliminate

Furnizorul german de componente auto Aumovio a anunțat că intenționează să reducă până la 4.000 de locuri de muncă la nivel mondial până la finalul acestui an, în cadrul unui proces amplu de restructurare a activităților de cercetare și dezvoltare, pe fondul unui context de piață dificil.

Potrivit Reuters, reducerile de personal vor viza mai multe țări, printre care România, Germania, India, Singapore, Serbia și Mexic. În Germania, unde ar urma să fie eliminate câteva sute de posturi, Aumovio a anunțat că a început discuții cu reprezentanții angajaților pentru a identifica soluții alternative care să permită creșterea eficienței operaționale. Totodată, compania intenționează să lanseze un program de concedieri voluntare în locațiile afectate din Germania, începând cu luna martie.

În România, Aumovio a confirmat încă din decembrie anul trecut un plan de restructurare care presupune desființarea a 641 de posturi, potrivit datelor furnizate Economedia. Concedierile vizează 288 de poziții în Iași, 117 în Sibiu și 236 în Timișoara.

Reprezentanții companiei au precizat că măsurile fac parte dintr-o strategie globală de realocare a investițiilor în cercetare și dezvoltare către tehnologii considerate prioritare, consolidarea parteneriatelor tehnologice și continuarea procesului de eficientizare. Activitățile afectate acoperă toate sectoarele de activitate ale companiei, inclusiv ariile User Experience, Safety and Motion, Architecture and Network Solutions, Autonomous Mobility, precum și organizația Aumovio Operations & Technology (AOT).

Compania a subliniat că implementarea măsurilor va fi realizată „într-o manieră responsabilă din punct de vedere social”, iar majoritatea acestora ar urma să fie finalizate până la sfârșitul anului 2026.

Aumovio s-a desprins anul trecut din grupul Continental, în urma unui proces de reorganizare major, și urmărește în prezent consolidarea portofoliului tehnologic și eficientizarea operațiunilor. La nivelul industriei, furnizorii auto germani se confruntă cu presiuni semnificative generate de tranziția către vehicule electrice, dezvoltarea funcțiilor bazate pe software, precum conducerea autonomă, precum și de competiția tot mai intensă venită din China.

Compania a mai precizat că automatizarea a contribuit la reducerea necesarului de personal în anumite zone de dezvoltare. CEO-ul Aumovio, Philipp von Hirschheydt, a declarat că grupul se concentrează pe tehnologii care generează valoare pe termen lung și pe extinderea parteneriatelor strategice.

În același timp, Aumovio și-a reafirmat obiectivul de a reduce cheltuielile cu cercetarea și dezvoltarea sub pragul de 10% până în 2027, după ce acestea au ajuns la 11,9% în trimestrul al treilea din 2025.