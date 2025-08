Loialitatea față de Tesla a scăzut la sub 50%, după un maxim istoric anul trecut / Cauza scăderii: asocierea lui Elon Musk cu Donald Trump (Reuters)

Tesla este cunoscută că are o bază extinsă de fani, adunând mai mulți clienți repetați decât orice alt producător auto important în Statele Unite. În ultimul an, conform Reuters, popularitatea Tesla s-a prăbușit. De la maximul istoric de 73% din iunie 2024, aceasta a ajuns la 49,9% în martie, sub media industriei.

Analist S&P: Scădere „fără precedent”

Datele, analizate de S&P, arată că prăbușirea încrederii se datorează asocierii lui Elon Musk cu Casa Albă, unde a înființat Departamentul de Eficiență Guvernamentală (DOGE). Analistul Tom Libby a numit „fără precedent” acest fenomen, în care liderul în loialitatea clienților a scăzut atât de repede la nivelurile medii ale industriei. Libby a mai spus că nu a mai văzut „niciodată un declin atât de rapid într-o perioadă atât de scurtă de timp”.

Totuși, Tesla rămâne liderul vânzărilor de vehicule electrice în SUA, dar și-a văzut dominația erodată, deoarece Musk a aprofundat anul trecut politica și a concentrat cercetarea Tesla mai mult pe dezvoltarea tehnologiei de conducere autonomă decât pe noi modele accesibile pentru șoferii umani.

Din al patrulea trimestru al anului 2021 până în al treilea trimestru al anului trecut, peste 60% dintre gospodăriile care dețin Tesla au ales din nou Tesla pentru următoarea achiziție de mașină, arată datele. Doar o altă marcă a înregistrat o rată trimestrială de loialitate de peste 60% în această perioadă și o singură dată, aceea find Ford.

Mai multe motive pentru declinul vânzărilor Tesla

Într-un apel privind câștigurile din aprilie, directorul financiar al Tesla, Vaibhav Taneja, a evidențiat „impactul negativ al vandalismului și al ostilității nejustificate față de marca și oamenii noștri”, dar a mai spus că au existat „câteva săptămâni de producție pierdută”, atunci când compania și-a reechipat fabricile pentru a produce o versiune reîmprospătată a celui mai bine vândut Model Y.

Gama de modele îmbătrânite a Tesla se confruntă cu o concurență mai acerbă din partea producătorilor auto tradiționali, inclusiv General Motors, Hyundai și BMW. Singurul model nou pe care Tesla l-a lansat din 2020, camioneta Cybertruck, s-a dovedit a fi un eșec, în ciuda predicției lui Musk de sute de mii de vânzări anuale.