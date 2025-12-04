dark
9 vizualizări
1 minute de citit
Mașinile BYD au mai multe înmatriculări decât cele vândute de Tesla în Germania

Daniel Simion
4 decembrie 2025
BYD Seal 6 DM-i
Sursa foto: TechRider.ro / Daniel Simion
Numărul de mașini noi înmatriculate ale producătorului chinez de vehicule electrice BYD a depășit în noiembrie numărul celor vândute de Tesla, a anunțat agenția germană pentru trafic rutier KBA, citată de Reuters.

KBA a declarat că Tesla a vândut 1.763 de mașini în Germania în noiembrie, cu 20,2% mai puțin decât în urmă cu un an. Numărul de mașini Tesla vândute în perioada ianuarie-noiembrie a scăzut cu 48,4%, până la 17.358 de unități, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.

În schimb, volumul vânzărilor producătorului chinez de vehicule electrice BYD a crescut de peste nouă ori în noiembrie față de aceeași perioadă a anului trecut, ajungând la 4.026 de unități, și la 19.197 de unități de la începutul anului.

Numărul total de vehicule electrice nou înmatriculate a crescut cu 58,5% în noiembrie, ajungând la 55.741 de unități, a adăugat KBA.

Înmatriculările Tesla pe mai multe piețe europene cheie au scăzut în noiembrie față de anul precedent, deoarece producătorul american de vehicule electrice s-a luptat să oprească pierderile de cotă de piață, în ciuda lansării noilor versiuni ale modelului său cel mai bine vândut, Model Y.

  • Daniel Simion își face debutul în presă în echipa TechRider.ro, Masterand de „Jurnalism tematic” la Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării, din cadrul Universității din București, el este licențiat în „Comunicare și Relații Publice”, tot la FJSC. Daniel este pasionat de jurnalism și presă de tânăr, iar lucrarea sa de licență este despre prezentarea adevărului în jurnalism în perioada campaniilor electorale. El știe tot ce mișcă în domeniul auto, dar este pasionat și de zona de tech comercială și de sporturile cu motor, în special Formula 1. Printre hobby-urile sale se numără jocurile video, serialele și filmele. Una dintre peliculele sale preferate este „F1: The Movie”, iar una dintre emisiunile pe care le urmărește săptămânal este „Last Week Tonight with John Oliver”.

