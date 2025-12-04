Mașinile BYD au mai multe înmatriculări decât cele vândute de Tesla în Germania

Numărul de mașini noi înmatriculate ale producătorului chinez de vehicule electrice BYD a depășit în noiembrie numărul celor vândute de Tesla, a anunțat agenția germană pentru trafic rutier KBA, citată de Reuters.

KBA a declarat că Tesla a vândut 1.763 de mașini în Germania în noiembrie, cu 20,2% mai puțin decât în urmă cu un an. Numărul de mașini Tesla vândute în perioada ianuarie-noiembrie a scăzut cu 48,4%, până la 17.358 de unități, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.

În schimb, volumul vânzărilor producătorului chinez de vehicule electrice BYD a crescut de peste nouă ori în noiembrie față de aceeași perioadă a anului trecut, ajungând la 4.026 de unități, și la 19.197 de unități de la începutul anului.

Numărul total de vehicule electrice nou înmatriculate a crescut cu 58,5% în noiembrie, ajungând la 55.741 de unități, a adăugat KBA.

Înmatriculările Tesla pe mai multe piețe europene cheie au scăzut în noiembrie față de anul precedent, deoarece producătorul american de vehicule electrice s-a luptat să oprească pierderile de cotă de piață, în ciuda lansării noilor versiuni ale modelului său cel mai bine vândut, Model Y.