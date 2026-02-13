Nissan Motor raportează pierderi duble față de anul precedent, în trimestrul patru din 2025

Constructorul auto japonez Nissan a înregistrat pierderi în creştere în ultimul trimestru din 2025, în contextul costurilor asociate procesului de restructurare şi al presiunilor externe asupra vânzărilor, potrivit Associated Press.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Compania, cu sediul în Yokohama, este al treilea mare producător auto din Japonia.

Pierderi duble faţă de anul precedent

În perioada octombrie–decembrie 2025, Nissan a raportat pierderi nete de 28,3 miliarde de yeni (aproximativ 185 milioane de dolari), comparativ cu pierderi de 14 miliarde de yeni în trimestrul patru din 2024.

Vânzările trimestriale au scăzut cu 6%, la aproape 3.000 miliarde de yeni (19,6 miliarde de dolari), de la 3.200 miliarde de yeni în perioada similară a anului anterior.

Reprezentanţii companiei au explicat că impactul restructurării asupra costurilor şi productivităţii a fost unul semnificativ.

Conducerea: restructurarea implică costuri, dar compania „este pe drumul cel bun”

Directorul general Ivan Espinosa a declarat că pierderile sunt în parte rezultatul măsurilor de reorganizare.

„Din păcate, când faci restructurări, sunt suportate şi costuri. Într-un fel, era de aşteptat”, a afirmat acesta.

Espinosa a susţinut că Nissan îşi continuă planul de redresare, însă a admis că taxele vamale americane şi alte presiuni externe au afectat cererea.

Ţinta: revenirea la profit operaţional până în 2026

Producătorul, cunoscut pentru modelul electric Nissan Leaf şi pentru marca de lux Infiniti, estimează că va reveni pe profit operaţional până la finalul anului fiscal 2026.

Pentru anul fiscal în curs, care se încheie la 31 martie 2026, compania anticipează însă pierderi operaţionale şi pierderi nete de aproximativ 650 miliarde de yeni (circa 4,25 miliarde de dolari).

În acelaşi timp, Nissan şi-a revizuit în creştere estimarea privind vânzările anuale, la 11.900 miliarde de yeni, faţă de 11.700 miliarde de yeni prognozaţi anterior.

Concedieri, vânzări de active şi închiderea uzinei Oppama

Pentru a limita pierderile şi a-şi eficientiza activitatea, Nissan a recurs la concedieri şi la vânzarea unor active imobiliare. De asemenea, compania a decis închiderea uzinei din Oppama, Japonia, una dintre unităţile sale istorice.

Măsurile fac parte dintr-un plan mai amplu de reducere a costurilor şi de optimizare a capacităţii de producţie.

Presiuni pe segmentul electric

Unii analişti consideră că ritmul de creştere al cererii pentru vehicule electrice încetineşte, ceea ce ar putea afecta producători precum Nissan, care au investit semnificativ în acest segment.

Conducerea companiei susţine însă că este nevoie de eforturi suplimentare pentru a convinge consumatorii să adopte noile modele electrice, inclusiv cele echipate cu tehnologii de baterii îmbunătăţite. Espinosa s-a declarat optimist în privinţa noii generaţii Leaf.

Acţiunile Nissan, care au înregistrat scăderi pe parcursul anului trecut, erau în creştere cu aproximativ 0,5% joi, la Bursa de la Tokyo.

Compania face parte dintr-o alianţă strategică alături de Renault şi Mitsubishi Motors Corp., parteneriat care rămâne un element central al strategiei sale pe termen lung.