Criza prin care trece producătorul german de mașini de lux Porsche AG afectează puternic rezultatele financiare ale principalului său acționar, Porsche SE, companie controlată de familiile Porsche și Piëch. În primele nouă luni ale anului, Porsche SE a raportat un profit ajustat după impozitare de 1,6 miliarde de euro, în scădere cu 36% față de aceeași perioadă a anului trecut, conform datelor publicate de companie și citate de Reuters.

Porsche SE deține 12,5% din acțiunile Porsche AG și este, în același timp, cel mai mare acționar al Grupului Volkswagen, cu 31,9% din acțiuni și 53,3% din drepturile de vot. Prin urmare, rezultatele sale depind în mare măsură de performanțele celor doi mari constructori auto.

Compania a explicat că scăderea semnificativă a profitului a fost „puternic influențată” de dificultățile întâmpinate atât de Porsche AG, cât și de Volkswagen. Cele două grupuri se confruntă cu costuri de ordinul miliardelor de euro în acest an, după ce Porsche a fost nevoită să amâne lansarea unui nou model electric. Decizia a venit pe fondul unei cereri în scădere în China, cea mai mare piață auto din lume, unde concurența producătorilor locali de vehicule electrice a crescut semnificativ.

În pofida acestor dificultăți, directorul financiar al Porsche SE, Johannes Lattwein, a transmis un mesaj de stabilitate, subliniind că structura financiară a grupului s-a îmbunătățit și că holdingul rămâne solid. „Am îmbunătățit structura de finanțare, ceea ce ne face rezilienți chiar și într-un mediu provocator pentru industria auto”, a declarat Lattwein.

Datele financiare publicate arată că datoria netă a grupului a scăzut cu 3%, ajungând la 5 miliarde de euro. În ciuda scăderii veniturilor, Porsche SE a menținut estimările pentru întregul an, după avertismentul privind profitul emis în luna septembrie, determinat de revizuirea strategiei de electrificare a Porsche.

Schimbarea strategiei de dezvoltare a vehiculelor electrice la Porsche a fost una dintre principalele cauze ale tensiunilor interne din cadrul grupului Volkswagen. Constructorul de mașini sport din Stuttgart încearcă acum să își reconfigureze planurile de electrificare, după ce vânzările modelelor electrice existente – inclusiv ale Taycan – au încetinit semnificativ pe piețe-cheie precum China și Europa.

În paralel, Porsche SE a confirmat că analizează investiții în sectorul apărării, în încercarea de a-și diversifica portofoliul și de a reduce dependența de industria auto, aflată în plină transformare. Compania vizează astfel oportunitățile apărute în contextul creșterii cheltuielilor guvernamentale pentru apărare la nivel european.

Decizia vine într-un moment în care companii precum Rheinmetall, principalul producător german de echipamente militare, înregistrează comenzi record, în timp ce sectorul auto german se confruntă cu un context economic dificil.

Tranziția costisitoare către vehicule electrice, combinată cu tarifele comerciale, concurența tot mai agresivă din China și perturbările din lanțurile de aprovizionare, continuă să pună presiune asupra producătorilor europeni.

Deși situația de la Porsche și Volkswagen afectează în mod direct rezultatele Porsche SE, holdingul încearcă să-și consolideze poziția financiară și să mențină perspective stabile pe termen lung. Lattwein a insistat că grupul este pregătit să facă față perioadei actuale de volatilitate din industria auto, mizând pe o gestiune financiară prudentă și pe extinderea investițiilor în domenii cu potențial de creștere.

Pentru moment, Porsche SE nu și-a modificat obiectivele pentru anul fiscal 2025, dar evoluția viitoare va depinde de succesul strategiei de relansare a diviziei Porsche AG și de modul în care Volkswagen va reuși să gestioneze tranziția către electromobilitate.

Într-un context marcat de incertitudini economice și tensiuni comerciale, cazul Porsche SE ilustrează vulnerabilitatea conglomeratelor auto germane în fața schimbărilor rapide din piața globală a vehiculelor electrice — o piață dominată tot mai puternic de producătorii asiatici.