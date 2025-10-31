Un producător auto britanic solicită o anchetă privind sprijinul acordat de guvernul UK pentru vehiculele electrice din China / Suspiciuni că ar folosi subvenții de stat pentru a submina mărcile consacrate

Producătorul britanic de autovehicule Vauxhall, aflat sub tutela Stellantis, solicită guvernului Marii Britanii să investigheze dacă producătorii auto chinezi utilizează subvenții de stat pentru a submina mărcile consacrate. Potrivit Autocar, acestea au capturat în septembrie o cotă de piață record pe piața britanică, de 12,8%.

Chinezii se apropie de cota de piață a japonezilor

Cota de piață a producătorilor auto chinezi în septembrie, în frunte cu MG, BYD și Omoda/Jaecoo, a depășit-o pe cea a mărcilor coreene, inclusiv Hyundai și Kia (10,6%), și s-a apropiat de cota combinată a mărcilor japoneze (14,9%), potrivit cifrelor Societății Producătorilor și Comercianților de Autovehicule (SMMT). Directorul general al Vauxhall, Steve Catlin, consideră că mărcile din China oferă un raport calitate-preț „extraordinar”, și este nedumerit cum pot să realizeze acest lucru în comparație cu producătorii europeni.

„Solicitarea noastră ar fi ca, în cazul în care există inegalități, (…) atunci guvernul să profite de ocazie pentru a le verifica și a remedia situația. Dorim să vedem condiții de concurență echitabile pe piața britanică”, a declarat Steve Catlin, directorul general al Vauxhall, pentru Autocar.

Vânzările record ale MG, de 14.577 de unități, au plasat marca deținută de compania de stat chineză SAIC pe poziția a opta, cu mult peste Vauxhall, care ocupă locul 11. În același timp, vânzările puternice ale BYD au plasat-o pe locul 15, cu Omoda/Jaecoo pe locul 16, înaintea Renault, Land Rover și Mini.

Regatul Unit nu impune taxe de import pentru vehiculele chineze

Marea Britanie a fost cea mai mare piață a BYD în afara Chinei în septembrie. Marca chineză a înregistrat o creștere în vânzări de 880% în luna septembrie, iar modelele sale se află în top 10 cele mai cumpărate mașini din Regat.

Marea Britanie a ales până acum să nu urmeze abordarea UE, care a impus tarife suplimentare pentru vehiculele electrice fabricate în China, după ce a stabilit că „lanțul valoric al vehiculelor electrice cu baterie (BEV) din China beneficiază de subvenții neloiale, ceea ce reprezintă o amenințare de prejudiciu economic pentru producătorii de BEV din UE”.

Cea mai afectată a fost SAIC, compania-mamă a MG, care trebuie să plătească o taxă de 45,3% pentru vehiculele electrice importate în UE, Geely având o taxă de 28,8%, iar BYD de 27%. Mașinile chinezești importate în Marea Britanie continuă să plătească o taxă fixă de 10%. Catlin a afirmat că ancheta UE ar putea fi un „ghid bun pentru guvernul britanic” și a sugerat că orice anchetă ar putea fi extinsă pentru a include și alte tipuri de transmisii, inclusiv hibridele plug-in.

Director: Producătorii auto din China „stimulează concurența” pe piață

Mărcile chinezești au reprezentat mai mult de o treime din PHEV-urile vândute aici în septembrie, BYD Seal U și Jaecoo 7 SHS ocupând primele locuri în topul PHEV-urilor pentru luna respectivă. Jaecoo, alături de Omoda, se așteaptă să vândă multe modele și în România, piață pe care au intrat de aproximativ o lună.

SMMT, care nu se alătură cererii pentru anchetă, numără printre membrii săi producători auto chinezi și, în general, este în favoarea reducerii restricțiilor comerciale. Directorul executiv al societății din Regat, Mike Hawes, susține că la baza succesului industriei britanice a stat „comerțul liber și echitabil”, iar asigurarea unei piețe interne dinamice este „esențială pentru sănătatea sectorului” auto.

„Cumpărătorii de mașini din Marea Britanie beneficiază de o gamă de peste 50 de mărci globale, iar piața a fost întotdeauna deschisă noilor intrați”, a adăugat Mike Hawes, directorul executiv al SMMT.

VW, BMW și Mercedes se opun aplicării tarifelor

Guvernul britanic a încercat să ajute producătorii auto europeni și cei cu interese în industria auto britanică prin noul său program Electric Car Grant, concentrându-se pe impactul producției asupra mediului. Vauxhall produce furgonete electrice și MPV-uri în Marea Britanie, dar acestea nu se califică pentru subvenția maximă de 3.750 de lire sterline, probabil deoarece bateriile lor provin din China.

Brandul britanic speră că versiunea cu autonomie mare a SUV-ului său Grandland Electric, care va fi lansată anul viitor, se va califica pentru suma integrală după trecerea la o baterie ACC fabricată în Europa.

Producătorii europeni de automobile cu interese pe piața auto chineză, precum grupul Volkswagen, BMW sau Mercedes-Benz, s-au opus aplicării de tarife suplimentare pentru producătorii auto chinezi din Europa. În raportul său anual, VW transmite că măsurile care restricționează comerțul sunt „în general inadecvate pentru consolidarea competitivității pe termen lung a industriei auto.