iHunt Technology raportează rezultate financiare peste cele de anul trecut, impulsionate de diversificarea portofoliului de produse și serviciile de încărcare pentru EV

iHunt Technology Import-Export a încheiat primele trei trimestre din 2025 cu o evoluție financiară peste cea din anul anterior, pe fondul diversificării gamei de produse și al extinderii activității din zona de încărcare pentru vehicule electrice, unde compania a ajuns la 500 de stații prin platforma iHunt EV, scrie Profit.ro.

Veniturile operaționale au urcat la 36,20 milioane de lei, în creștere cu 16,28% față de cele 31,13 milioane de lei raportate în aceeași perioadă din 2024. Cheltuielile operaționale au însumat 33,65 milioane de lei, cu aproape 15% peste nivelul de anul trecut. Rezultatul net a ajuns astfel la 1,65 milioane de lei, de peste trei ori mai mare decât profitul de aproximativ 458.000 de lei consemnat în primele nouă luni ale anului anterior. Comparativ, la jumătatea anului profitul net era de circa 271.000 de lei, iar pe întregul 2024 compania a închis exercițiul financiar cu un câștig de 1,03 milioane de lei.

Potrivit președintelui Consiliului de Administrație, Cezar Stroe, compania traversează o etapă de creștere constantă după mai multe semestre dedicate ajustărilor operaționale. El subliniază că portofoliul de produse s-a extins de peste patru ori, inclusiv prin noile categorii din gama iHunt Home, unde compania vede un potențial ridicat de dezvoltare.

La finalul lunii septembrie, activele totale însumau 40,26 milioane de lei, în urcare cu 4,62% față de valoarea raportată la finalul lui 2024. Datoriile totale au ajuns la 17,70 milioane de lei, o creștere ușoară față de cele 17,57 milioane de lei de la sfârșitul anului trecut.

Compania este listată pe piața AeRO a Bursei de Valori București din 2019. Pe baza celui mai recent preț de închidere, de 0,2920 lei pe acțiune, capitalizarea iHunt se situează în jurul a 21,96 milioane de lei (aproximativ 4,31 milioane de euro).