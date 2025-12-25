Companiile tehnologice globale au atras în 2025 sume record prin finanțare pe piața obligațiunilor, pe fondul competiției accelerate pentru dezvoltarea infrastructurii de inteligență artificială. Chiar și firmele cu rezerve consistente de numerar au apelat tot mai mult la această formă de finanțare pentru a susține investițiile, potrivit Reuters.

Conform datelor Dealogic, sectorul tech a emis obligațiuni în valoare totală de 428,3 miliarde de dolari până în prima săptămână a lunii decembrie. Companiile din Statele Unite au atras 341,8 miliarde de dolari, în timp ce firmele europene au emis obligațiuni de 49,1 miliarde de dolari, iar cele asiatice aproximativ 33 de miliarde de dolari.

În mod tradițional, marile companii de tehnologie se bazau pe fluxurile interne de numerar. În prezent, costurile de finanțare relativ reduse și interesul ridicat al investitorilor au făcut atractivă finanțarea prin obligațiuni.

Michelle Connell, președinte al Portia Capital Management, afirmă că investițiile în inteligență artificială finanțate prin obligațiuni reflectă o schimbare structurală. Tehnologia se învechește rapid, iar durata de viață a cipurilor este scurtă. Acest context obligă companiile să reinvestească constant.

Creșterea volumului de obligațiuni începe să se reflecte în indicatorii financiari. O analiză Reuters realizată pe peste 1.000 de companii tech cu capitalizări de cel puțin 1 miliard de dolari arată că raportul median datorie/EBITDA a urcat la 0,4 la finalul lunii septembrie, aproape dublu față de nivelul din 2020. Nivelul nu este considerat critic, dar datoria crește mai rapid decât veniturile.

Prudența investitorilor devine vizibilă și pe piețele de credit. Spread-urile CDS pe cinci ani, care arată cât de scump este pentru investitori să se protejeze împotriva riscului ca o companie să nu își poată plăti datoriile, au crescut semnificativ. În cazul Oracle, aceste costuri aproape s-au dublat în ultimele două luni. Pentru Microsoft, ele au crescut față de finalul lunii septembrie, indicând o atenție mai mare din partea pieței, chiar și în cazul marilor jucători din sector.